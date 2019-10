Sever: To je samo pokazatelj kakav snažan utjecaj HUP ima na Vladu

Šest zakonskih prijedloga među kojima i izmjene Zakona o radu povučeni su iz saborske procedure sinoćnjom telefonskom sjednicom Vlade što su sindikati ocijenili pritiskom i utjecajem poslodavaca koji to pak demantiraju.

- Zanimljiv je način na koji se to dogodilo, naši argumenti da nema potrebe za žurbom sa Zakonom o radu i ostalim pratećim zakonima nisu se slušali sve dok Hrvatska udruga poslodavaca nije zaprijetila. To je samo pokazatelj do koje mjere i kakav snažan utjecaj HUP ima na Vladu. Sindikate se uvažava tek u uvjetima kada iza sebe uspiju okupiti ogroman broj ljudi i mi za svoje potrebe moramo izlaziti na cestu dok s druge strane poslodavci imaju izravan ulaz i utjecaj. Vlada je očito izabrala kome će se prikloniti i to rade sve Vlade dugi niz godina i nema razlike bila ona socijaldemorkatska ili HDZ-ova koalicija na vlasti - komentirao je iznenadno povlačenje spomenutog Zakona iz procedure, Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Na prozivanje HUP-a i njihov utjecaj na Vladu i njezine odluke reagirali su iz te udruge čiji je glavni direktor, Davor Majetić, poručio da su sindikalne središnjice koje su bile sudionici socijalnog dijalog jedine istupile te pokrenule referendumsko pitanje "67 je previše" dok HUP nikad nije odustao od razgovora.

- Duboko vjerujemo da socijalni dijalog nema alternativu i na njemu ustrajemo. Hrvatska udruga poslodavaca kao odgovoran socijalni partner podržavala je napore za provedbu barem jedne nužne reforme -mirovinske reforme- imajući u vidu koliko je cjelokupan sustav neodrživ s postojećim financijskim kapacitetima te koliko je važno povećati visinu budućih mirovina hrvatskih građana. HUP je stoga podržao model rada do 67. godine uz napomenu da se iz prijedloga izuzmu pojedina zanimanja. Udruga se zalagala za provedbu reforme koja je trebala stupiti na snagu tek 2033. Povučeni prijedlog zakona koji je zagovarao jednostranu odluku o radu do 68. godine ne bi povećao mirovine, niti bi mirovinski sustav učinio boljim ili manje problematičnim - poručio je Majetić.

