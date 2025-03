Nicale su kao gljive poslije kiše, a sada ih nitko ne želi: Koštaju više od 700.000 eura, a gdje je još održavanje

PROLJETNO VRIJEME

Temperature i dalje iznadprosječno visoke, Vakula otkrio da će biti i preko 20 °C

Prema podacima DHMZ-a, temperatura će za vikend u Zagrebu, Karlovcu i Kninu biti do 17 °C, u Osijeku, Bjelovaru i Daruvaru do 18 °C, a u Virovitici do 19 °C