Selak Raspudić: Neobično mlaka reakcija predsjednika Milanovića na aferu Beroš

Predsjednička kandidatkinja Marija Selak Raspudić osvrnula se u nedjelju na reakciju predsjednika Zorana Milanovića na aferu Beroš ocijenivši je neobično mlakom te upitavši je li razlog za to jedna zdravstvena afera iz vremena njegove vlade. "Kako to da bučno ne likuje i verbalnim vatrometom ne briše pod Berošem i Plenkovićem? Kako to da baš on kojem je Turudić crvena krpa sad prvi ne poentira s njegovim uplitanjem u rad EPPO-a", pita Selak Raspudić.

"Možda odgovor leži u tome što je Saša Pozder, uhićeni poduzetnik u aferi Beroš, preko čije tvrtke su nabavljani sporni uređaji, svojevremeno bio direktor u Maquet Getinge Group od koje su kupovani ECMO uređaji za vrijeme Milanovićeve Vlade?", tvrdi Selak Raspudić u priopćenju, analizirajući Milanovićevu reakciju nakon što je premijer Andrej Plenković s mjesta ministra zdravstva smijenio uhićenog Vilija Beroša.

Hrvatska udruga bolničkih liječnika, podsjeća se u priopćenju, 2014. je prozivala Milanovićevog ministra zdravstva Rajka Ostojića da je kupnjom dvostruko veće količine ECMO uređaja od onoga što je Hrvatskoj potrebno oštetio proračun za 22 milijuna kuna. Navodi kako se jedna od tvrtki koje su se prijavile na natječaj žalila tvrdeći da je Ministarstvo zdravstva tehničke karakteristike za uređaje prilagodilo tvrtki Maquet kojeg MTF zastupa, no komisija je njihovu žalbu odbacila kao neosnovanu. Ostojić je ubrzo smijenjen, aferi se prestalo govoriti, dok je politička šteta za Milanovića brzo sanirana i zaboravljena, kaže Selak Raspudić

"Je li to razlog zbog kojeg Milanović sada previše ne buči i ne likuje. Da netko u predsjedničkoj kampanji ne izvuče zaključak da u radu naizgled ljutih protivnika Plenkovića i Milanovića postoje sličnosti i poveznice i da istinsku promjenu u Hrvatskoj mogu donijeti samo ljudi izvan tog duopola", navodi u priopćenju Selak Raspudić.