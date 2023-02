Šefu Suverenista Pavličeku zabranili ulazak u Srbiju

Trebao je to biti jedan običan posjet jednog saborskog zastupnika Hrvatima u Vojvodini, ali je umjesto toga zabilježen neugodan incident. Naime, saborski zastupnik i član saborskog Odbora za Hrvate izvan Hrvatske Marijan Pavliček pozvan je da u subotu 4. veljače prisustvuje 6. Šokačkoj večeri koju je u Vajskoj (Vojvodina) organiziralo Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Antun Sorgg. Međutim, Pavliček na tu kulturnu manifestaciju nije na kraju došao jer mu srpska policija nije dozvolila ulazak u Republiku Srbiju.

– Krenuo sam put Vajske na poziv tamošnjih Hrvata ne razmišljajući o mogućnosti da mi neće biti dozvoljen ulazak u Srbiju. Nije pomoglo ni to što kao saborski zastupnik imam i diplomatsku putovnicu koja bi mi trebala garantirati nesmetan prelazak granice i kretanje po drugoj državi – rekao je Pavliček. Dodaje kako su mu na graničnom prijelazu Bogojevo uzeli diplomatsku putovnicu, nakon čega je uslijedilo trosatno čekanje bez bilo kakvog odgovora ili pojašnjenja.

– Srpski carinici i policajci bili su korektni, osim što sam tri sata sjedio u automobilu kao nekakav kriminalac. Na kraju su mi donijeli rješenje po kojem mi se zabranjuje ulazak u Republiku Srbiju jer, kako oni kažu, ugrožavam sigurnost države i njezinih građana. Poslije toga mogao sam se samo okrenuti i vratiti u Vukovar – rekao je Pavliček.

Govoreći o svome neugodnom iskustvu, napominje da je ovo bilo njegovo prvo putovanje preko granice s diplomatskom putovnicom i da je odmah naletio na problem. Ističe i kako za ovakvo postupanje srpske policije, posebno u vrijeme zatopljavanja odnosa između Hrvatske i Srbije, ne vidi razlog osim ako nije riječ nekakvoj osveti jer prošle godine Aleksandru Vučiću nije dozvoljeno da posjeti Jasenovac.

– Ja drugi razlog ne vidim nego da se radi o političkim razlozima. Moj grijeh u svemu ovome je što sam želio posjetiti hrvatsku zajednicu u Srbiji. Ako je to po njima zatopljavanje odnosa, onda smo u problemu – ističe Pavliček.

Kaže kako se on u svome političkom djelovanju zalaže za rješavanje pitanja granica, bolji položaj hrvatske manjine u Srbiji i rješavanje pitanja nestalih.

– To su teme o kojima govorim i teme o kojima ću svakako i dalje govoriti. I dalje stojim iza svake izgovorene riječi. Iako sam imao neugodno iskustvo, neću odustati i svakako ću uskoro ponovno pokušati posjetiti hrvatsku zajednicu u Srbiji jer mi je to i dužnost i obveza, a i želim to napraviti – rekao je Pavliček.

O ovome incidentu Pavliček je obavijestio hrvatskog veleposlanika u Srbiji Hidajeta Biščevića, konzula Srbije u Vukovaru Aleksandra Nakića te ministra u Vladi Srbije Tomislava Žigmanova koji je i predsjednik DSHV-a. Pavliček je za ponedjeljak sazvao i konferenciju za novinare na kojoj će detaljnije govoriti o ovom diplomatskom incidentu.

