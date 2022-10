Šefica policijskog odjela otkrila detalje hvatanja pedofila: "Najžalosnije je da nitko nije ni prijavio policiji"

U velikoj policijskoj akciji imena 'Nemezida VII' uhićen je 21-godišnjak koji je koristeći se društvenim mrežama i aplikacijama za razmjenu sadržaja, zlostavljao i iskorištavao čak 35 žrtava. Predan je pritvorskom nadzorniku PU zagrebačke, a temelju prijedloga Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je osumnjičeniku istražni zatvor.

Više detalja akcije ispričala je voditeljica Odjela maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji Nikolina Grubišić Požar za Dnevnik Nove TV.

"Lažno se predstavljajući na društvenim mrežama, on je prvo stekao povjerenje u kontaktu s njima i nakon tog početnog povjerenja i virtualnog prijateljstva, stvorio osjećaj pouzdanja, na temelju kojeg su žrtve prvo slale fotografije običnog sadržaja, a kasnije i seksualnog eksplicitnog sadržaja. Njemu to nije bilo dosta, nego je nastavio sa zlostavljanjem žrtava pa ih je na osnovu tih zaprimljenih sadržaja nastavio ucjenjivati da će te fotografije objaviti u školi, njihovom radnom mjestu, na fakultetu, da će pobiti članove obitelji, što je kod žrtava izazvalo osjećaj straha za obitelj i za vlastiti život te su one nastavile udovoljavati svim njegovim zahtjevima i nastavile činiti kaznena djela na vlastitu štetu", kazala je Grubišić Požar.

Navela je kako je akcija počela incijativom PU varaždinske kojoj se obratila jedna žrtva.

"Daljnjim policijskim istraživanjem policija je utvrdila 100 potencijalnih žrtava, a od tih 100-tinjak, na kraju smo utvrdili da je nad 36 počinjeno kazneno djelo. Nijedna žrtva, osim one prve, nije zatražila pomoć, niti od neke bliske osobe, niti od članova obitelji, a najžalosnije je da nitko nije ni prijavio policiji", rekla je voditeljica odjela maloljetničke delinkvencije.

Objasnila je kako su PU Zagrebačka i PU Varaždinska ovu su akciju započeli prije više od godinu dana te su utvrdili da je 21-godišnji počinitelj te radnje činio unatrag tri do četiri godine.

"U suradnji s upravom kriminalističke policije i županijskim državnim odvjetništvom u Zagrebu tijekom rujna i listopada provedena je kriminalistička akcija Nemezida VII. Utvrđeno je da se radi samo o jednom počinitelju i iz toga proizlazi kolika je razina opasnosti kada samo jedan počinitelj može počiniti 57 kaznenih djela nad 36 žrtava u, mogli bismo reći, kratkom vremenskom periodu", dodala je.