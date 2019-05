SDP vratio koalicijski potencijal: 'Ako sada poletimo, mrtvi smo'

Borzan: Građani zazivaju Milanovića

U televizijskom studiju Večernjeg lista jučer je gostovala Biljana Borzan, koja je na listi SDP-a u ponedjeljak na EU izborima osvojila najveći broj preferencijskih glasova. Komentirala je uspjeh cijele svoje stranke koja je osvojila četiri mandata, jedan više od zacrtanog stranačkog cilja.

– Mi smo si sami zadali mnogo manji cilj. To je velik uspjeh. To je veći jer HDZ ima isti broj mandata. To je svakako nešto što pokazuje da je u jednom dijelu pogođena lista – kazala je Borzan. Naglasila je kako je SDP imao jaku listu s jakim pojedincima te kako se postiglo zajedništvo.

– Bili smo u sukobima, a HDZ nas nije doživio kao konkurenciju i sada je došlo do sukoba kod njih i to se odrazilo na njih. Izgubili su osjećaj zajedništva – kazala je.

Govorila je i o predsjedničkim izborima. Smatra da je Zoran Milanović najjači kandidat s ljevice kojeg zazivaju i građani što je, kaže, primijetila u kampanji.

– Kažu da im nedostaje ‘fajter’ – kazala je i dodala kako se aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović može pobijediti.