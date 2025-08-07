'SDP je uz pravo domoljublje, dok je HDZ skrenuo radikalno desno i potiče da se mržnja manjine nametne kao glas nacije'

U jeku obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, SDP je uputio oštro priopćenje u kojem kritizira aktualnu političku klimu, porast govora mržnje i, kako navode, radikalizaciju društva potaknutu od strane Vlade i HDZ-a.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:



"Umjesto da dostojanstveno slavimo pobjedu, zahvalnost i domovinsku sigurnost, naša se svakodnevica sve više pretvara u suprotnost tih vrijednosti. Umjesto zajedništva, sve češće svjedočimo okupljanjima na kojima se Hrvatska dijeli na "prave" i "krive", a domoljublje zamjenjuje buka mržnje, povici i ideološki revizionizam. Istovremeno raste broj nasilnih incidenata, a govor mržnje prelijeva se s pozornica na društvene mreže, stadione i ulice. Ne govorimo više o iznimkama, nego o obrascu u kojem su naša djeca u opasnosti jer odrastaju u atmosferi gdje se nasilje opravdava, a povijest krivotvori. Ne pretjerujemo kad kažemo da je ovakva klima iznimno opasna, jer ono što se danas ne sankcionira, sutra će nam postati norma.

Zbog toga SDP oštro osuđuje prvenstveno Vladu Republike Hrvatske koja dopušta i potiče da se mržnja manjine nametne kao glas nacije. Hrvatska Vlada nažalost svojim postupcima poručuje našoj djeci da se povijest ne uči u školi već na koncertima. Stvara društvo u kojem su lažni mitovi važniji od stvarnog domoljublja, a nacionalni simboli postaju opravdanje za ekstremizam i nasilje. Hrvatsko društvo već na primjeru banalne dječje igre drvenim puškama pokazuje simptome radikalizacije koja se prodaje pod domoljublje. Tu najbolje vidimo kako je država podbacila. Institucije su u strahu, jer je politička klima takva da se boje reagirati. HDZ je danas ekstremno desna stranka, opasnija nego što je to bilo za vrijeme Karamarka.

Zadnjih tjedana svjedočimo porastu poruka koje se šalju u javni prostor, a koje nas podsjećaju na mračna vremena NDH i pojedine periode bivše Jugoslavije u kojima se fizičkom eliminacijom i manje ili više perfidnim pritiscima nastojao ograničiti pluralizam hrvatskog društva. Šalju se poruke o nekim imaginarnim i izmišljenim "drugovima" i "Jugoslavenima", u koje implicitno svrstavaju sve koji ne dijele njihov vrlo usko shvaćen identitet i uvjerenja da ovo nije njihova zemlja! Ne, ovo je zemlja svih nas! Sa svim našim različitostima. SDP je branio i branit će i ubuduće taj pluralizam hrvatskog društva!

HDZ svaki puta kada osjeti da gubi politički sadržaj, kada osjeti da neće moći održati lažnu sliku o prosperitetu i blagostanju, poseže za radikalno desnom retorikom i manipulacijom domoljubljem. Taj scenarij ponovo gledamo zadnjih nekoliko mjeseci. Očito je kako Plenković, Jandroković i družina osjećaju da je njihov gospodarski i socijalni model pred pucanjem, pa je stoga krenulo novo radikalno skretanje u desno i manipulacija domoljubljem, na štetu Hrvatske. Padaju maske Plenkovićeve umjerenosti i centrističke politike!

Povijest nas uči da mržnja nikad ne stane sama od sebe, već ju treba zaustaviti zakonima, edukacijom i jasnim vrijednosnim stavom. Zbog toga SDP neće samo promatrati i zgražati se nad ovom situacijom, već ćemo poduzeti konkretne korake. U Hrvatskom saboru predložit ćemo izmjene Kaznenog zakona i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira kako bi se jasno i nedvosmisleno zabranilo isticanje simbola i povika koji potiču na mržnju. Zatražit ćemo interpelaciju Vlade zbog neprovođenja EU Okvirne odluke o borbi putem kaznenog prava protiv određenih oblika i izraza rasizma i ksenofobije. Pokrenut ćemo društvenu kampanju kojom ćemo podsjetiti da definicija domoljublja nije paljenje bengalki i dizanje desne ruke u zrak, nego briga da nam država bude siguran, pošten i pravedan dom za sve. Umjesto jednoumlja, želimo mogućnosti da ljudi različitih uvjerenja, vrijednosti i identiteta slobodno žive i daju svoj doprinos našoj jedinoj Domovini.

Samo tako možemo stvoriti okruženje koje ne zanima za koji nogometni klub navijate, idete li u crkvu ili ne, jeste li plavi, zeleni ili crveni... društvo u kojem niti jedna partikularna skupina ne svojata Domovinu i njezine simbole, već su oni pravo i vrijednost svih nas. Pozivamo na okupljanje sve dijelove hrvatskog društva u obranu takvog istinskog domoljublja. SDP će svim političkim sredstvima braniti vrijednosti Ustava, zdravog razuma i odgovornog domoljublja. To je Hrvatska kojoj vjerujemo. I to je Hrvatska koju ćemo braniti od HDZ-a, njihove pljačke i lažnog domoljublja."