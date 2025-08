SDP: 'Zbog Vukovara su trgovali Zadrom i izdali birače'. Erlić: 'Ponudio sam vam nove izbore, ali ne želite…'

Uz niz optužbi za izdaju birača i kršenje poslovnika te povišene tonove izabran je novi predsjednik gradskog vijeća iz redova oporbe, ali protiv kojeg je bila zadarska oporba!? Većinu HDZ-u u u vijeću osigurao je DOMiNO kako je to Večernji list i najavljivao odmah nakon izbora, a podržali su za predsjednika gradskog vijeća Ivicu Žuvelu kontra Marina Pijace s liste Ričard kojeg je predložio Ričard, SDP i Robert Modrić. DOMiNO i Robert Modrić osnovali su klub koji je predložio za predsjednika gradskog vijeća Ivicu Žuvelu.

- Predlažem Ivicu Žuvelu za predsjednika gradskog vijeća jer ga poznajem kao kolegu koji kada stane iza svojih stavova pusti svoje korijene, ne pripada niti jednoj političkoj grupaciji i tolerantan je. Meni nije percepcija ni s lijeve ni s desne strane. Mi bismo svi ovdje nakon ove buke i kaosa trebali dati šansu i vidjeti možemo li kao vijeće funkcionirati. Dali smo zahtjeve i rokove gradonačelniku i nećemo odstupiti niti milimetra, suradnja prestaje ako se ne ispoštuju. Postoji razlika između suradnje i koalicije. Mi ne tražimo nikakvo pročelničko mjesto niti izvršnu vlast. Ako ne bude išlo idemo na nove izbore. Pokušajmo pokrenuti grad i percepciju jesam li ja žetončić HDZ-a ostavljam po strani, neka me pljuju, rade što hoće, ja ću ići svojim putem i preuzimam odgovornost na sebe - rekao je Damir Biloglav iz DOMiNA. Replicirao mu je Daniel Radeta iz SDP-a. - Postoji moral i princip. Vi ste, Biloglav, izdali sve građane, i sebe. Prijedlog oporbe bio je Enio Meštrović i nije istina što govorite. Bježite u Zagreb i stavit ćete mandat u mirovanje. Istim ljudima koji su vam htjeli zatvoriti ordinaciju kad ste bili protiv cijepljenja dajete podršku. Danas ste cijepljeni s tri doze HDZ-a - rekao je Radeta, a Biloglav mu replicirao da mu Radeta nije odgovarao na poruku i da ga je i tajno snimao na sastancima i da to govori o Radetinom moralu. - Mi nećemo podržati kandidata DOMiNA. Biloglav je rekao da postoji nešto sto je iznad politike i DOMiNO je zbog situacije nakon izbora u Vukovaru morao trgovati sa Zadrom. Nama iz centrale ne može se govoriti što da radimo - rekao je Radeta.

Zadarski gradonačelnik Šime Erlić (HDZ) je uoči glasovanja rekao kako gradska vlast ne može surađivati bez suradnje s vijećem. - Vi, Radeta, ne možete prihvatiti rezultate izbora i s time se ne možete pomiriti. Mi smo dobili 12 mandata i pobijedili u utrci za gradonačelnika. Moramo oformiti funkcionalno gradsko vijeće. Ja sam pružio ruku svima. Zastrašivanjima i ucijenama se pokušava utjecati na one koji žele surađivati s onima koji su dobili mjesto gradonačelnika i najviše mandata. Ja pozivam na izbore sutra ako se ne dogovorimo, ali vi nećete na izbore. Svi koji žele surađivati a ne ucijenjivati su dobrodošli. Ne možemo držati građane u pat poziciji. Ivica Žuvela je nezavisni i podržavam taj prijedlog. Suradnje može biti Ajmo raditi i ne držati građane kao taoce - rekao je zadarski gradonačelnik Šime Erlić.

Erol Gaši iz SDP-a je rekao da je ovo trgovina stranaka između Vukovara i Zadra. - 'Ko vam je rekao da mi nismo za izbore. Građani su rekli da ne žele da HDZ upravlja vijećem. Dođite ovdje, nemojte se skrivati i recite ovo je koalicija HDZ-a i DOMiNA - rekao je Gaši. Potom se obratio nezavisni Ivica Žuvela. - Meni je HDZ napravio najveću štetu u životu. Ja sam s malim djetetom bio zbog njih sa završenim fakultetu na birou. Ti ljudi koji su meni to napravili ne sjede više ovdje. Popljujte me, ali ako postoji mogućnost da ovaj grad prodiše ja ću mu ruku dati i pružiti šansu. Uvijek imate šansu me smijeniti. Ja ne volim HDZ zbog pojedinih ljudi koji danas nisu ovdje, ali ne želim da zbog nas ljudi ovdje pate. U mojoj glavi nema njih i nas i najtrezvenije je pokušati napraviti nešto makar me svi pljuvali po Kalelargi - rekao je novi predsjednik gradskog vijeća Ivica Žuvela kojeg je vijećnica SDP-a Irena Dragić nazvala licemjerom i dodala da ovaj grad već 12 godina voze ginekolozi (Žuvela je također ginekolog) i da je po tome Zadar svjetski raritet. Potom se javio Ričard. - Oporba ima prijedlog za predsjednika gradskog vijeća i neka Žuvela kaže hoće li se povući i mislim da je to najbolje riješenje za sve i da idemo prema proračunu. Predlaže nas 12 Marina Pijacu. Na vama koji ćete glasovati je da onda objasnite biračima za koga su glasali… Njegov prijedlog je odbila Jasmina Adžić Sikrić iz DOMiNA. - Ja sam najžešća kritičarka HDZ-a i bit ću to i dalje. Ako ne ispune naše zahtjeve koje smo dogovorili sporazumom, izaći ću iz stranke… - rekla je i glasovala protiv prijedloga oporbe odnosno zajedno s HDZ-om za Ivicu Žuvelu. - Imam gorak okus u ustima i ovo je poriva pobjeda, ali trebamo se suočiti s odgovornošću koju ovaj posao nosi - rekao je novi predsjednik gradskog vijeća Ivica Žuvela.