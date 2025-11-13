Saslušano 13 kandidata za suce Ustavnog suda

Saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav obavio je jučer razgovor s 13 kandidata za preostala mjesta troje sudaca Ustavnog suda, a to su Senad Bajramović, Marko Bonifačić, Neven Cirkveni, Željko Matijašec, Oliver Mittermayer, Željko Pajalić, Mate Tomislav Peroš, Goran Selanec, Domagoj Sivrić, Štefica Stažnik, Ljiljana Stipišić, Mladen Sučević i Lidija Vidjak. Najveći interes za postavljanje pitanja članovi Odbora pokazali su za suca Vrhovnog suda Pajalića, čak osmero članova Odbora, zatim šestero za Željka Matijašeca pročelnika Stručnog službe gradske uprave Grada Zagreba. Ipak najdulje je, čitav sat, razgovor trajao s aktualnim ustavnim sucem Goranom Selancem zbog njegove potrebe da na upite petero članova Odbora odgovara ekstenzivno. Marija Selak Raspudić pitala je Matijašeca je li kandidat stranke Možemo! te s gledišta integriteta o njegovoj ulozi kao člana upravnog vijeća za upravljanje sportskim objektima u Gradu Zagrebu u kontekstu afere Hipodrom. Matijašec je odgovorio da nije ničiji kandidat. Premda u gradskoj Skupštini sjedi uz gradonačelnika isključivo kao gradski službenik, naglasio je da se politikom nikad nije bavio, te da nije “ni lijevo, ni desno”, te o svojoj kandidaturi nije ni s kim razgovarao osim što je o tome izvijestio gradonačelnika. Što se tiče upravnog vijeća tek je naknadno doznao da su donoseći brojne odluke pod “ostalim uslugama” odobrili i sporni financijski plan za angažman zaštitara, ali tada nije znao da se radi o tim uslugama, te se zbog toga ne osjeća odgovornim i savjest mu je čista.

Pajalić je Saši Đujiću odgovorio da pri izboru (pot)predsjednika US-a nisu prekršeni propisi, već su iskorištene nedorečene odredbe. On ne bi otišao sa sjednice već bi glasovao o izboru predsjednika jer je to dužnost ustavnog suca. Na upit Urše Raukar o produljenju mandata desetero ustavnih sudaca rekao je da je riječ o jako teškom pitanju jer US nije imao jasnu ovlast za svoju odluku, a on bi odgovornost prebacio na saborske zastupnike jer su oni odgovorni što nisu izabrali suce. Na upit Sandre Benčić o ZDS-u pozvao je saborske zastupnike da propišu hoće li ZDS biti zabranjen u svakoj situaciji ili u nekim situacijama neće. Ivan Malenica pitao je Selanca je li bio u situaciji da je napustio sjednicu vijeća US-a kad se nije slagao sa stajalištem vijeća, aludirajući na njegovo napuštanje sjednice kad se glasovalo o (pot)predsjedniku US-a. Selanec je obrazložio da su ustavni suci dužni odlučivati u povodu ustavnih tužbi i ocjena ustavnosti propisa osim kad su u tim predmetima ranije donosili odluke, te je istakao da od 2010. od kada se ustavne suce parcijalno bira, predsjednik je uvijek biran u punom sazivu sudaca s novim mandatom.