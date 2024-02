Sanader postao šef knjižnice u zatvoru Lipovica: 'Nalazi se u bitno boljim uvjetima'

Ivo Sanader, bivši predsjednik Vlade, postao šef zatvorske knjižnice u zatvoru Lipovica te je zadužen za kulturno uzdizanje zatvorenika. On je iz Remetinca prebačen u Lipovicu zbog uzornog ponašanja, ali i narušenog zdravlja, doznaje Dnevnik Nove TV.

"Gospodin Sanader se već par mjeseci nalazi u Kazneno-popravnom domu Lipovica. To je poluotvoreni zatvorski sustav, a sada se nalazi u bitno boljim zatvorskim uvjetima nego što je bio prethodno", rekao je njegov odvjetnik Čedo Prodanović te dodao:

"To je u biti zatvor koji nije zatvor. Preko dana se oni slobodno šeću po tom kompleksu, popiju kavu, prime posjete. To je neki zatvor po mjeri čovjeka. On je čvrst, on je izdržavao puno teže uvjete, tako da tek sada nema problema".

Preseljenje u ovakav poluotvoreni tip zatvora, navodi Dnevnik Nove TV, svojevrsna je priprema za izlazak na slobodu. Zatvorenici imaju slobodu boravka izvan kaznionice, a poštuju li se uvjete, mogu steći pravo na odlazak kući za vikend.

