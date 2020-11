Samo ove godine protiv novinara i medija 905 tužbi teških 68 milijuna kuna

U organizaciji Udruge za medijsku kulturu, pluralizam i komunikaciju Press+ iz Vinkovaca danas je održan prvi Media In Time festival (MIT) koji je utemeljen s ciljem promocije kvalitetnog novinarstva i tema bitnih za novinarstvo i novinare.

- Pokretanjem projekta Media In Time želimo dokazati da ozbiljno novinarstvo u Hrvatskoj još uvijek postoji kao i ljudi koji se njime žele baviti i od njega živjeti. Projekt pokrećemo u trenutku kada se hrvatsko novinarstvo nalazi u nizu problema i suočava s brojnim izazovima preživljavanja, populističkih pritisaka, pokušaja stavljanja pod nadzor raznih interesnih skupina te u konačnici, pokušajem njegovog potpunog utapanja i podređivanja marketingu i interesima raznih lobija, rekao je predsjednik Udruge Press+ Željko Draženović.

Dodao je i kako je namjera udruge, kroz panel diskusiju, biti aktualan ali i da daju svoj doprinos javnom uvidu u medijsko zakonodavstvo kada je riječ o izmjenama postojećih i izradi novih zakonskih rješenja koja utječu na medijski sektor (Zakon o elektroničkim medijima, Zakon o medijima, Zakon o HRT-u, Medijska strategija), a sve s ciljem poboljšanja medijskog zakonodavstva.

Predsjednik Hrvatkog novinarskog društva (HND) Hrvoje Zovko kazao je kako je trenutna situacija u hrvatskom novinarstu danas teška ali i da će vjerojatno ona biti još teža kao i da je situacija u lokalnim medijima još teža. Tu je posebno istakao niz "lokalnih šerifa" koji vrše najrazličitije pritiske na novinare i medije, a sve se to događa u državi koja je članica EU. Podsjetio je i kako je 50 posto zaposlenih u medijima ostalo bez posla i to prije trenutne korona krize kao i da se hrvatski mediji do danas nisu oporavili od toga udarca.

- U zadnje vrijeme imamo i problem tužbi prema novinarima i medijima. Ove godine imamo zabilježeno 905 tužbi teških 68 milijuna kuna. Prošle godine imamo smo 1.163 tužbe. U zadnji pet godina imamo 70 fizičkih napada na novinare i raznih prijetnji. Jedan od glavnih razloga svih tih tužbi je da se zastraši novinare i medije i zaustavi ih se u onome što rade, a što je interes javnosti. Želi ih se ne samo zastrašiti nego i uništiti, a to je ujedno i poruka svim drugim medijima i novinarima. To je novi način nasilja u medijima. Riječ je o križarskom ratu prema novinarima i medijima koji se događa u državi koja je članica EU, a što nije normalno i što je nedopustivo, istakao je Zovko.

Najavio je i kako će HND nastaviti insistirati na zadovoljavajućem medijskom zakonodavstvu, da se odbaci pitanje tužbi, dođe do promjena u kaznenom zakonu... Jedan od zahtjeva na kojem će i dalje insistirati je osnivanje javnog fonda za medije.

Predsjednica Sindikata novinara Hrvatske Maja Sever rekla je kako novinari i mediji u ovoj situaciji moraju biti solidarni kako bi barem donekle poboljšali stanje u medijima za koje je istaknula da je jako teško.

- Nikada nismo dobili medijsku strategiju niti kolektivni ugovor. Imamo Zakon o medijima koji je uskoro punoljetan koji nije suvremen niti primjenjiv. Sada imamo i prijedlog Zakona o audio vizualnim medijima s kojim se uglavnom ne slažemo. Moramo biti jaki i insitirati da se u donošenje zakona uključe predstavnici strukovnih sindikalnih udruga. Osim kritika i iznošenja zahtjeva moramo iznositi i prijedloge i sa svojom snagom tražiti da se oni primijene i dalje uvrste u zakone kako bi nam svima bilo bolje. U svemu tome moramo iskoristiti i međunarodne organizacije jer smo ipak članica EU, rekla je Sever.

Kako doznajemo na prvi Media in Time pozvani su i predstavni Ministarstva kulture ali se u Vinkovcima jučer nitko nije pojavio. Prvo su potvrdili dolazak nekoga iz Zagreba da bi u utorak se javili i poručili da ne mogu doći ali da su spremni sudjelovati putem neke od Internet platformi.