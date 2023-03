Šah-mat! Putin je izbrisan jednim potezom i sad se u Rusiji pitaju tko je sljedeći

Do pokretanja agresije na Ukrajinu Vladimir Putin imao je svoje mjesto u tzv. međunarodnoj zajednici. Visoko je kotirao, svi su ga uvažavali kao relevantan politički faktor i svi su željeli održavati kontakt s liderom dotad važne Rusije. Niti trinaest mjeseci poslije, Putin je ne još matiran, ali doveden u stanje koje predstoji šah-matu, i to jednim potezom. Neće još svi shvatiti svu važnost angažmana Haaškog suda koji je izdao nalog za uhićenje Putina, razmišljajući kako Rusija ionako ne priznaje taj sud. No ono što se dogodilo jest prekretnica u ratu u Ukrajini. O ovom događaju ne treba razmišljati tek pravnom logikom, već političkom, a ta je poruka brutalno jasna. Putin je obilježen, na etiketi koja mu je zalijepljena stoji da je sponzor ratnih zločina, i to još zločina koji su vezani uz nezakonitu deportaciju ukrajinske djece u Rusiju. Putin je prije nešto više od godinu dana sam izabrao taj put koji će ga od svjetskog lidera dovesti do ratnog zločinca.