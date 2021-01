Saborska oporba ujedinjena: Samo istraga može spriječiti nove mućke

Saborska oporba još se jednom ujedinila i prekjučer obznanila kako će inicirati i tražiti osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o poslijeratnoj obnovi na području cijele Hrvatske. Cilj bi bio istražiti je li tadašnja obnova napravljena u skladu s propisima jer se sad pokazalo da mnogi tada sagrađeni objekti nisu izdržali nedavne potrese te su se srušili i tako ugrozili živote ljudi. Neki sad postavljaju pitanje – je li se važnije baviti istraživanjem onoga što je bilo ili se koncentrirati na obnovu koja nam slijedi nakon nedavnih potresa. Ili pak jedno bez drugoga ne može i ne smije. Naši sugovornici jednoglasno tvrde da bi upravo istraga poslijeratne obnove mogla omogućiti da se iste greške ne ponavljaju.

SDP-ova Mirela Ahmetović smatra kako je danas nedvojbeno najbitnije da se stanovništvu potresom pogođenog područja osigura brza, kvalitetna i temeljita obnova. Pritom i podsjeća da je SDP zato odmah po izbijanju katastrofe pripremio i 4. siječnja u Sabor uputio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije kako bi se provedbom mjera obnove obuhvatila i područja Sisačko-moslavačke te Karlovačke županije koja su stradala u recentnim potresima.

- Svjesni smo da stanovnici Banije i ostalog stradalog područja nemaju luksuz čekati obnovu svojih domova po principu obnove Zagreba. Ta obnova mora krenuti odmah kad se za to steknu meteorološki uvjeti. U protivnom, to devastirano područje još će brže demografski propadati kao što propada već 25 godina od kraja rata. Svi mi zajedno tim ljudima moramo poslati poruku nade i djelotvorne brige institucija - kazala je Ahmemović nastavljajući kako je u pogledu inicijative za osnivanjem istražnog povjerenstva o poslijeratnoj obnovi čude izjave pojedinih visokopozicioniranih ministara koji kažu da se saborska povjerenstva bave politizacijom.

- Tako nisu govorili kad su oni glasali za osnivanje raznih povjerenstava. Saborsko istražno povjerenstvo predviđeno je Poslovnikom Hrvatskog sabora i predstavlja instrument kojim se neke činjenice mogu rasvijetliti kako bi javnost s njima bila upoznata. Ovo povjerenstvo nema samo političku konotaciju, ono mora imati i humanu konotaciju jer njegovim osnivanjem svi saborski zastupnici moraju poslati jaku poruku kako se više nikada ne smije ponoviti državna korupcija koja se u ovom konkretnom slučaju građanima doslovno srušila na glavu. Očekujem i od HDZ-a, kao glavne stranke vladajuće većine, da podrži osnivanje ovog povjerenstva i tako preuzme političku odgovornost, s obzirom da se obnova događala u vrijeme njihove vlasti, a i najvećim djelom su cijelim tim područjem u vrijeme obnove upravljali HDZ-ovi kadrovi - poručila je SDP-ova saborska zastupnica Mirela Ahmetović naglašavajući kako se domoljublje ne pokazuje korištenjem termina "Banovina" već brigom za konkretne ljude i njihove egzistencijalne probleme, ali i brigom za istinu.

- HDZ verbalno raketira i oporbu i javnost isticanjem odgovornosti za Hrvatsku koja proizlazi iz izbornih rezultata. Sada je vrijeme da tu odgovornost, kao izborni pobjednici, pokažu na djelu i zauzmu se za rasvjetljavanje svih činjenica oko poslijeratne obnove. Ako nemaju što skrivati, neka se zauzmu za istinu - vrlo jasno poručuje Ahmetović.

I Mostov Nikola Grmoja poslijeratnu obnovu i ovu nakon potresa koja nam tek predstoji dovodi u uzročno-posljedničnu vezu. Prema njegovim riječima obnovi nakon potresa gotovo da je preduvjet temeljita istraga obnove koja se odvijala nakon rata.

- Definitivno je preča budućnost, ali ako ne istražimo što se sve događalo u prošlosti sve ono tadašnje loše može nam se ponoviti. Narod koji ne uči na svojim greškama iz prošlosti ne može sigurno ići ni u budućnost. Ako smo dopustili da netko nakon rata profitira na muci naših ljudi i ako pustimo da to prođe nekažnjeno, onda bi to bila poruka da se na isti način i dalje možemo tako ponašati. A to znači da bi se sve to loše moglo opet ponoviti. I zato oni koji ne žele ovu istragu o poslijeratnoj obnovi ovoj zemlji zapravo ne žele dobro. Mi želimo da se sve istraži i sankcionira te da više nikada nikome ne padne na pamet iskorištavati muku naših ljudi. Mi Hrvatsku želimo popravljati pa zato želimo i inzistiramo da se istraže sve malverzacije, sve ono što se nezakonito događalo od rata do sada. Naš je stav vrlo jasan - ako je bilo profiterstva zbog kojeg su bili ugroženi životi građana to ne može i ne smije proći nekažnjeno. Ma što god govorio premijer Plenković, oni koji korupciju generiraju i štite rade protiv hrvatske države - rezolutan je Grmoja koji također ima poruku za vladajuće.

A ona glasi - ako je vladajućima stalo do ove države onda bi im trebalo biti stalo i da se sve oko poslijeratne obnovi detaljno istraži i sankcionira, što znači da bi onda trebali i podržati incijativu o osnivanju saborskog istražnog povjerenstva.

Ni kod saborske zastupnice platforme Možemo! Sandre Benčić nema nikakve dvojbe o srži, širini i dalekosežnosti predloženog zahtjeva za osnivanjem saborskog istražnog povjerenstva.

- Kao prvo, važnost istrage obnove nakon rata ne isključuje važnost obnove nakon potresa. A kao drugo, upravo je cilj tog predloženog povjerenstva da se utvrde sve moguće nezakonitosti, propusti i nekvaliteta u gradnji pri obnovi nakon rata kako bi se to isto izbjeglo u procesu obnove koja nam slijedi u Zagrebu i Sisačko- moslavačkoj županiji. Posebno kako bismo utvrdili je li se radilo o raširenoj praksi koja bi mogla dovesti u rizik sigurnost ljudi i imovine i na drugim trusnim područjima u Hrvatskoj, a to su gotovo sva osim Istre i Slavonije. Upravo je zato jedan od zaključaka da, ako se pokaže da je to bila raširena praksa, treba ići i u detaljne preglede svih kuća koje su rađene u obnovi te intervenirati gdje je potrebno s pojačanjima konstrukcija kako bi se spriječile sve moguće buduće žrtve - kaža Sandra Benčić ističući kako detaljno treba utvrditi kako su se mogle dogoditi razne nepravilnosti te tko je za to kriv.

- Ako nije bilo dovoljno nadzora, ako nije bilo pravila nadzora i ako nije bilo jasne političke odgovornosti dužnosnika koji su rukovodili poslijeratnom obnovom onda su to svakako stvari koje sad trebamo prevemirati, bilo kroz zakonodavnu aktivnost bilo kroz organizaciju procesa obnove koja nam sada predostoji. No, valja podsjetiti da istražno povjerentsvo nije pravosudno tijelo i ono ne utvrđuje kaznenu odgovornost nego prikuplja dokaze i svjedočastva jer se istražnom povjerenstvu svatko mora odazvati pod prijetnjom novčane ili zatvorske kazne. I tako sakupljeni dokazi rezultiraju zaključcima koji se prevode u zakonodavnu aktivnost Sabora. A drugo, tako sakupljeni dokazi rezultiraju i utvrđivanjem eventualne političke odgovornosti ključnih aktera, što onda u svakoj normalnoj zemlji povlači i ostavke tih aktera. I treće, ono čemu taj dokazni materijal služi jest i to da se on može predati pravosudnim institucijama koje onda mogu pokrenuti kaznene postupke. Ili pak, što je isto jako važno, to može služiti i oštećenima u eventualnim parnicama za naknadu štete, bilo od izvođača bilo od države - vrlo precizno i argumentirano navela je Sandra Bančić razloge koji upućuju na nužnost osnivanja predloženog istražnog povjerenstva.

Da cjelokupna oporba oko tog pitanja i te nužnost ima isti stav posvjedočila je i saborska zastupnica Domovinskog pokreta Vesna Vučemilović koja također smatra da se zbog važnosti predstojeće obnove nakon potresa ne može priječi preko svega onoga što se događalo u obnovi nakon rata, tim više što sad sve više nepravilnosti izlazi na vidjelo.

- Važnost istrage obnove nakon rata i važnost obnove nakon potresa dvije su stvari koje su povezane jer, koliko vidimo, HDZ-ov župan Ivo Žinić aktivno je sudjelovao u poslijeratnoj obnovi pa je pričati o jednome, odnosno o ovome što se događa sada, bez uzimanja u obzir i svega onoga što se događalo nakon rata, neodvojivo. Moramo rasvijetliti što se događalo u obnovi ratnom porušenih kuća jer sukladno važećim propisima u gradnji ti su, tada izgrađeni stambeni objekti, trebali izdržati i jače potrese od onih koji su sad pogodili Petrinju, Sisak, Glinu i cijelu Banovinu. I zato podržavamo ovu inicijativu o istražnom povjerenstvu koja je nužna. Sve moguće nepravilnosti u procesu poslijeratne obnove svakako se trebaju istražiti. Nije na nama da sada zazivamo bilo kakav javni linč, no ako postoje bilo kakve nelegalne radnje mjerodavne institucije to trebaju detaljno istražiti. A pokaže li se da je bilo bilo kakvih malverzacija, onda odgovorni za to moraju i odgovarati. Uostalom, to je i bit pravne države - posve logično govori Vesna Vučemilović koja se osvrnula i na pitanje očekuje li da će i vladajući podržati inicijativu o saborskom istražnom poverenstvu.

- Od vladajućih smo puno puta mogli čuti kako oni imaju nultu toleranciju na korupciju. Uostalom, to je bio i uvjet Daria Hrebaka iz HSLS-a za pristupanje vladajućoj koaliciji, pa onda ne vidim zašto vladajući ne bi podržali ovu inicijativu, osim ako se ne bi radilo o zataškavanju ili ako bi štitili nekoga od sudionika u tom procesu poslijeratne obnove. Narod koji ne uči iz svoje povijesti ponavlja ranije počinjene greške - zaključila je Vučemilović.

I dok oporba istragu poslijeratne obnove, kako se njeni eventualno pogubni kraci ne bi protegnuli i na obnovu nakon potresa, smatra hitnom, prevažnom pa čak i presudnom, vladajući očito ne dijele baš isto takvo mišljenje. Jer na istu temu HDZ-ov ministar Oleg Butković jučer nam je uzvratio da u stranci još nisu raspravljali niti zauzeli stav o ovoj temi pa se ni on onda u ovom trenutku još ne može izjasniti.