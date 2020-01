Sa skijanja obavijestila Bandića da ga napušta

Kad bi oni rekli “ne”, ona bi rekla “da”. Ili bi bilo obrnuto, ali svi skupa rjeđe bi se nego češće složili. Da je ona ostala usamljena u svojim stavovima, pogotovo nakon što su njezini kolege nedavno podržali proračun i nove ministre u Vladi, pojasnila je za Novi list Ana Komparić Devčić, koja je sa 7. siječnjem prestala biti dio Bandićeva parlamentarnog kluba. Obavijest “svojima” u Saboru o tome navodno je poslala sa skijanja, što objašnjava i činjenicu da je jučer čitav dan na mobitel bila nedostupna, ali zato su se njezini kolege rado javili.

Otišao predsjednik

Rekli su nam da su se s Komparić Devčić dobro slagali, ali da su njezin izlazak iz kluba očekivali, s obzirom na činjenicu da je Zoran Milanović dobio izbore.

– Ona nije član Stranke rada i solidarnosti, neovisna je zastupnica. Ali vjerojatno će se sad vratiti u SDP – kažu nam u Bandićevu klubu, a mi podsjećamo da je ova liječnica iz Rijeke u prosincu 2018. iz partije i otišla jer, kako je tada objasnila, “SDP na čelu s predsjednikom Davorom Bernardićem i grupacijom koja je rušila Zorana Milanovića dok je SDP bio najjači duboko je i nepovratno kompromitirala stranku”. U trenutačnim je promjenama Komparić Devčić vidjela priliku za sebe, kažu njezini kolege.

Što se samog Bandićeva kluba tiče, kako kaže tajnik Slavko Rako, sve je u redu.

– Normalno klub funkcionira – kazao nam je Rako na pitanje hoće li im zastupnica nedostajati i hoće li im se možda uskoro pridružiti netko novi. Da je to jednostavno tako pa “jedan prođe, drugi dođe”, komentirao je gradonačelnik Milan Bandić još kad ga je u rujnu 2018. napustio tadašnji predsjednik kluba njegovih zastupnika Robert Jankovics. Predstavnik mađarske manjine tad je rekao da odlazi “zbog suštinskih razloga između njega i ostalih članova kluba”, a na mjestu predsjednika zamijenio ga je Kažimir Varda.

Još je jedan “žetončić”, kako Bandić voli zvati svoje zastupnike, otpao i prije Jankovicsa, a to je reformist Darinko Dumbović jer čelnici su njegove stranke prije točno godinu dana zaključili da će izlaskom iz Bandićeva kluba postati “vidljiviji”. Je li se to dogodilo, nismo baš sigurni, ali ono oko čega smo sto posto jest da u saborskom klubu zagrebačkog gradonačelnika trenutačno sjedi deset zastupnika. Još jednu sigurnu ruku, uz ovu gomilicu, ima Bandić, i to onu Željka Lackovića, koji je kratko također bio dio kluba, ali sad djeluje izvan njega. Lacković je, podsjetimo, u Sabor stigao kao zamjena Bandiću nakon izbora 2016., na kojima je lista prvog čovjeka metropole dobila dva zastupnička mjesta.

Puno prebjega

S dva na deset nikako nije loše, a pogotovo s dva na 13, što je najveći broj zastupnika koliko ih je u isto vrijeme sjedilo u Bandićevim saborskim prostorijama, dok ih je onuda ukupno prošlo 14. Je li sad “to to”, pitali smo i u Stranci rada i solidarnosti.

– Ma to se nikad ne zna. Ne možemo mi utjecati na to tko će iz kluba izaći, kao ni na želje onih koji još nisu došli – mudro su nam kazali.

Podsjetimo, trenutačne Bandićeve snage čine tri manjinca; Ermina Lekaj Prljaskaj, Veljko Kajtazi i Vladimir Bilek, bivši HSU-ovac Kažimir Varda, bivši član Promijenimo Hrvatsku Ivica Mišić, troje bivših SDP-ovaca; Siniša Varga, Zdravko Ronko, Milanka Opačić te donedavna HNS-ovka Marija Puh, bivši HSS-ovac Mladen Mađer. Posljednji “prebjeg” u Bandićeve redove bio je spomenuti bivši SDP-ov ministar zdravstva Siniša Varga, i to prije nepune pola godine.