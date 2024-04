Ruski 'grad duhova' o kojemu Putin šuti: Nema nikoga na ulicama, jezivu tišinu prekidaju samo sirene

Nekada miran grad, oko 40 kilometara sjeverno od ruske granice s Ukrajinom , pretvorio se, kako piše CNN, u "grad duhova", a jezivu tišinu prekida redovno zavijanje sirena koje upozoravaju na raketni napad, kao podsjetnik da je rat koji bjesni u susjednoj zemlji sve bliži. Izvještavanje iz regije komplicirano je medijskim ograničenjima i vladinom kontrolom tiska, a mnogi se Rusi boje progovoriti zbog straha od kaznenog progona. Ipak, stanovnici Belgoroda podijelili su s CNN-om svoju svakodnevicu putem telefona i audioporuka.

Grad Belgorod meta je brojnih ukrajinskih napada. Također je ključno vojno središte ruskih snaga. U usporedbi s drugim, udaljenijim ruskim regijama koje su relativno netaknute, Belgorod nosi najveći teret rata. Prije nekoliko tjedana regija je bila izložena gotovo svakodnevnom granatiranju i napadima dronovima.

Krajem ožujka guverner Belgorodske oblasti Vjačeslav Gladkov rekao je da su u napadima u manje od dva tjedna ubijene 24 osobe, a 152 ranjene. U posljednjem napadu, u noći između petka i subote, Ukrajina je pogodila Belgorod i još sedam područja. Najviše dronova oboreno je iznad Belgorodska - njih 26. U napadu je ubijena trudnica u selu Novaja Tavolžanka, još tri osobe su ranjene, a 12 kuća je oštećeno, navode "RIA Novosti".

Na vrhuncu granatiranja Belogorda 36-godišnji Timur Haliulin vozio se na koturaljkama pustim ulicama središta grada kako bi drugima pokazao kako to izgleda, pokazujući zatvorene trgovine i znakove za skloništa. Tek što je stigao do središnjeg trga, oglasile su se sirene. – Čujete li to? Tako zvuče zastrašujuće sirene. To je upozorenje za zračni promet. Znači da će uskoro biti napad, moram se skloniti – rekao je iza kamere.

Nakon što je alarm prestao, nastavio je snimati prazne ulice i ljude koji čekaju autobus na stanici. Stanovnici kažu da oni koji koriste javni prijevoz često čekaju satima na stanicama dok uzbuna ne prođe i grad nastavi normalan život – do sljedeće prijetnje.

Natalija Izotova (25) iz Belgoroda rekla je da je njen grad "malen i ugodan, s puno zelenila, miran grad u kojem jednostavno svi žive svoj život". Rekla je da unatoč "užasnom strahu" koji osjeća svaki put kad se začuju sirene, oklijeva napustiti svoj rodni grad. – Živite u ogromnoj čahuri nerazumijevanja i straha. U isto vrijeme, ne želite napustiti grad. Ali onaj Belgorod kakvog se sjećate više ne postoji - rekla je i dodala da ljudi sve manje izlaze i da grad postaje sve "sablasniji".

Stanovnici se još sjećaju velikog ukrajinskog napada 30. prosinca koji je izveo Kijev nakon ruskog napada na Ukrajinu dan ranije. Igračke i cvijeće ostaju na mjestu u blizini glavnog trga oštećenog šrapnelima kao spomen na najmanje 25 ubijenih u najsmrtonosnijem napadu od početka rata. – Ovo je najcrnji dan koji smo imali u posljednje vrijeme – rekla je za CNN 24-godišnja Jelisaveta, koja je bila među svjedocima napada 30. prosinca. Jelisaveta je tog dana čula eksplozije i prvo je pomislila da je riječ o protuzračnoj obrani.

– I tada sam sve vidjela – sve je gorjelo, dim je bio na sve strane, autobusi su stali, taksiji se nisu micali jer su ceste bile potpuno blokirane. U jednom trenutku grad je jednostavno umro, to nitko nije očekivao. Mnogi ljudi su nestali, cijeli grad je tugovao i tuguje do danas. Od tada život u njemu više nije isti – rekla je, dodavši da se mnogi boje izaći iz svojih domova. – Žudim za povratkom u normalu... Grad je beživotan. Izađi na ulicu kad god hoćeš, nećeš nikoga vidjeti, kao da si na pustom otoku – dodaje.

Kako se situacija s napadima samo pogoršavala, osnovne usluge su počele posustajati. Trgovine i restorani zatvarali su svoja vrata, a dostave hrane bile su sve rjeđe. Mnogi stanovnici Belgoroda odlučuju se preseliti dalje, neki čak i potpuno izvan regije, jer je sigurnije biti dalje od granice.

Iako vlasti nikada nisu naredile opću evakuaciju, guverner je 30. ožujka rekao da je 5000 djece evakuirano u sigurnije regije, uključujući Sankt Peterburg, Brjansk i Mahačkalu. Vlasti su, kako javljaju državni mediji, planirale oko 9.000 djece preseliti u druga područja zbog neprestanog granatiranja. U napuštenim područjima brzo je zavladao nered.

U travnju je načelnik okruga Graivoron u Belgorodskoj oblasti uzbunio zbog sve većeg broja pljački, a najveći broj takvih slučajeva zabilježen je u pograničnim naseljima. Od tada su vlasti govorile da planiraju vratiti pogranične teritorije na vrijeme za Dan pobjede 9. svibnja. U međuvremenu, pogranična sela Belgorodske oblasti i dalje su uglavnom napuštena i zanemarena, a ne čini se da vlasti žure potaknuti stanovnike da se vrate svojim domovima, izvještava CNN.

Ruski predsjednik Vladimir Putin, govoreći o Belgorodu krajem ožujka, obećao je potporu ovom i drugim pograničnim područjima. Unatoč tome, mnogi se stanovnici osjećaju zapostavljeno od strane vlasti, medija i šireg stanovništva. Kako rat odmiče, oni koji ostaju u Belgorodu sve su manje optimistični u pogledu budućnosti. – S obzirom na to da se Rusija bori na način da ostane spaljena zemlja, jako se bojim da bi spaljena zemlja mogla ostati i na području oko Belgoroda – rekao je Vasilij, stanovnik grada.

