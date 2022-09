Ruska nuklearna podmornica krišom ušla u Mediteran: 'Djeluje u blizini Italije, vrlo je moćna'

Pojavila se informacija da se ruska nuklearna podmornica navodno nalazi na Mediteranu. Prema obrambenom analitičaru H.I. Suttonu, obavještajni podaci otvorenog izvora sugeriraju da ruska nuklearna podmornica djeluje u blizini Italije.

Naručena 2013., Severodvinsk se smatra najboljom jurišnom podmornicom u ruskoj mornarici sa značajkama nevidljivosti i prigušivanja. Rečeno je da je to najmoćnija i najnaprednija ruska podmornica, koja ima neusporedivu stealth tehnologiju, aktivnu protutorpednu obranu i protuzračnu sposobnost. Severodvinsk može nositi do 40 krstarećih raketa Kalibr za kopneni napad s dometom od 1600 milja - a svaka od njih mogla bi imati nuklearnu glavu. Vjeruje se da je ovo raspoređivanje povezano s rastućim napetostima sa Zapadom oko rata u Ukrajini, piše International Business Times.

