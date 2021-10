Ruski državni mediji napali su Hadley Gamble, novinarku CNBC -a koja je prošli tjedan intervjuirala ruskog predsjednika Vladimira Putina, optuživši ju da je bila dio američke "posebne operacije" osmišljene da izazove ruskog lidera i odvrati mu pažnju.

Ruski mediji tvrde da je moderatorica na panelu Ruskog energetskog tjedna u Moskvi poslužila kao oružje za potkopavanje Putina koje je upotrebljeno kao odgovor na sličnu taktiku koju su Rusi ranije upotrijebili protiv Donalda Trumpa kada su doveli fizički privlačnu prevoditeljicu.

Kisel had been away for a long time, this time he exposed the American journalist Hadley Gamble, who tried to seduce Pynya during an interview.



Decoding level of Alex Leslie, and maybe even higher pic.twitter.com/7PqAPfkMK9