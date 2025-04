Rusija: Ispalili smo projektil na vojno okupljanje, neprijatelj je izgubio do 85 vojnika

Rusko ministarstvo obrane objavilo je u petak da je ispalilo projektil na okupljanje ukrajinskih vojnika i stranih instruktora u središnjem ukrajinskom gradu Krivij Rih, usmrtivši do 85 ljudi. "Kao rezultat napada, neprijatelj je izgubio do 85 vojnika i časnika stranih zemalja, kao i do 20 vozila", priopćilo je rusko ministarstvo na Telegramu.

Ukrajinski dužnosnici ranije su prvo objavili da je napadom projektilom na stambeno područje Krivij Riha ubijeno najmanje 12 osoba, uključujući i troje djece da bi naknadno korigirali brojke i objavili da je ubijeno 16 osoba, od čega šestero djece, te da se radi o civilima.

Na Telegramu su objavljene snimke s mjesta događaja, na kojima se moglo vidjeti kako se crni dim diže u zrak, ali i kako tijela ubijenih i ranjenih leže na pločnicima. "Ruska vojska izvela je napad balističkim projektilom na stambeno područje Krivij Riha. Ovdje nema nijednog vojnog objekta, samo civilna infrastruktura" rekao je na Telegramu Dmitro Lubinets, ukrajinski pučki pravobranitelj.