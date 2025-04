Stravične scene u rodnom gradu Zelenskog: Raketni napad odnio najmanje 14 života, među njima i djeca

Ruska vojska izvršila je novi raketni napad na Krivij Rih, grad u kojem je rođen ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U ovom tragičnom događaju život je izgubilo najmanje 14 ljudi, među kojima je bilo i šestero djece, prenosi Kyiv Post. Šef gradske vojne uprave, Oleksandr Vilkul, kazao je kako je ranjeno preko 50 ljudi. "Broj ranjenih je u stalnom porastu. Ova informacija će doći kasnije. Gori auto i garaže" rekao je regionalni guverner Sergiy Lysak.

At least 12 people were killed and over 50 injured after a Russian ballistic missile strike hit a residential area in Kryvyi Rih — President Zelensky’s hometown — on Friday evening.



Rescue teams are rushing to the scene. pic.twitter.com/3SXQW0EuOX