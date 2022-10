Rusi objavili 'dokaze' o ukrajinskim prljavim bombama. Slovenija: 'To su naše fotografije iz 2010.'

Nakon što je ruski ministar obrane Sergej Šojgu ''upozorio'' Tursku, Francusku i Veliku Britaniju kako Ukrajina planira iskoristiti 'prljavu bombu' u ratu, ne stišavaju se reakcije s obje strane.

Naime, ovih dana Rusija je nastavila s tom tezom, a zamjenik ruskog ambasadora u UN-u Dmitrij Poljanski isto je spomenuo i pred Vijećem sigurnosti čiji se sastanak jučer održao. Delegati drugih zemalja odbacili su njegovu tvrdnju, smatrajući kako dosad svoju tvrdnju nisu potkrijepili nijednim dokazom koji bi to mogao potvrditi.

Rusko ministarstvo obrane danas je taj 'dokaz' odlučilo i dati - na Twitteru su objavili fotografije navodnih materijala koje su ''dvije organizacije u Ukrajini koristile za stvaranje takozvane prljave bombe''.

💬 Russian Defence Ministry: According to the information at hand, two organisations of Ukraine have been ❗ directly ordered to create the so-called #dirtybomb.



☢️ The works are at their concluding stage. pic.twitter.com/7mxxCpWSWK