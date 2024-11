Roditelji problematičnog dječaka iselili iz Hrvatske u inozemstvo? Učenik trebao ići na procjenu ponašanja

Roditelji 10-godišnjeg dječaka koji je radio probleme u zagrebačkim školama sa svojim su djetetom iselili u inozemstvo, doznaje Telegram, koji navodi kako socijalna služba trenutno ne zna u kojoj se državi nalaze. Naime, roditelji su dječaka prebacivali u dvije različite osnovne škole u Zagrebu zbog problema koje je radio na nastavi, a zbog cijele situacije drugi roditelji su i prosvjedovali te tražili nadležne da se cijeli slučaj adekvatno riješi.

Dječak je trebao ići na stacionarnu opservaciju, no već drugi dan roditelji su dostavili ispričnicu privatne pedijatrijske ambulante da dječak mora ostati kod kuće zbog problema s probavom, da bi se izbivanje produžilo i idućeg tjedna bez objašnjenja. Na koncu se majka odazvala na telefonske pozive i obavijestila službe da su iselili iz Hrvatske, dodavši kako će naknadno javiti u kojoj su državi, no to još nije učinila.

Inače, učenici četvrtog razreda zagrebačke osnovne škole zadnjeg dana listopada vratili su se na nastavu, nakon što su roditelji dobili jamstva v.d. ravnatelja da će dječak problematičnog ponašanja biti odsutan iduća tri tjedna. U tom vremenu trebala se odraditi mjera procjene ponašanja dječaka koja bi na koncu i iznjedrila konačno rješenje za njega i način njegovog daljnjeg školovanja.

Učenici su nastavu bojkotirali u dva navrata od 5. listopada, a posljednji put od 22. listopada jer se dječak nenajavljeno vratio u školu. Dok je zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec ranije kazala kako je moguće da će se obrazovanje dječaka nastaviti u posebnom obliku, ministar Radovan Fuchs naveo je kako je ''učenik tamo gdje i ranije trebao biti, a djeca su u školi''.

- Da je bilo malo više sluha djeca bi već davno ranije bila u školi... Vrijeme da se čitava stvar smiri i da djeca nastave školovanje kako su trebala od samog početka - poručio je ranije.