'Ako je napravila to, milijun posto nije bilo svjesno. Otac je želio da je vrate, zbog doplatka'

Roditelji žene osumnjičene da je na smrt isprebijala djevojčicu uvjereni su da njihova kći nije odgovorna za zločin. "Ne, to moja kćer nije napravila. Mi to ne vjerujemo, ako je napravila to, milijun posto nije to svjesno napravila. Nešto joj se dešavalo u glavi ili neko, ne znam što. Uglavnom, nešto se događalo s njom", kazali su baka i djed preminule djevojčice za Dnevnik Nove TV.

Kažu da je otac želio da se djevojčica vrati u obitelj, a sve samo kako bi dobili roditeljski doplatak i financijska sredstva.

"To je muž tražio. Muž. On je bio za to", kaže baka djevojčice. Priznaje da su djevojčicu željeli natrag samo zbog novca. "Tako je. On je samo to tražio". Od svoje kćeri, kaže, to nije čula.

"Ne, od nje nikad to nisam čula. Dva puta je rekla da će njoj biti bolje kod udomitelja. Ja imam život patnički. I plakala i govorila, plakala i govorila. Ali, on je to tražio samo radi novca. On je nju jako maltretirao, u trudnoći je jako tukao. Ona je tu dolazila plava, ubijena", prepričava majka osumnjičene, dodajući da je njezina kćer nasilničko ponašanje prijavljivala policiji.

"Je, prijavljivala je. On je nju napustio, uzeo joj sve novce, popije s prijateljima, dođe kući, maltretira ju, tuče je, prebija je. Kad on ode, ona mene nazove, izjada se. Ali ona je non-stop prijavljivala, ali nju nitko nije slušao".

Roditelji osumnjičene kažu i da njihova kći nije bila agresivna. "Koliko znam nije imala kratak fitilj. Malo je znala zagalamiti dok je bila curica, dok je išla u školu, ali ovako ne", kazao je otac.

Na optužbe druge bake da je majka šminkom djevojčici prekrivala masnice, odgovaraju:

"Da li bi stigla u kratkom vremenu prekriti dijete sa šminkom?"Ali vidite, molim vas, da je to istina, da je ona to radila, zašto je onda ona to dozvolila kao baka? Ona je tamo s njom stalno, mi smo ovdje 100 kilometara dalje, onda bi to ona trebala prijaviti nekome. Oni žive u jednoj kući, ona je sve to znala."

Na pitanje kako to da njihova kćer nije reagirala na to što je djevojčica četiri mjeseca imala svrab, baka djevojčice odgovorara: "Ako je ona meni lagala i ja ću lagati vama. Rekla mi je da ju je vodila kod doktora, da ju je vodila u Slavonski Brod. Dobivala je kreme, vadila je krv, no ništa to nije pomoglo."

Ipak, priznaje da djevojčicu nije vidjela dvije godine, odnosno da ju je zadnji put vidjela kada je djevojčica imala tri mjeseca. Ne zna hoće li ići na pogreb svoje unuke. "Možda budem, možda ne budem. Kako se budem osjećala. Ako se budem osjećala teško, neću moći ići. Ako se budem osjećala bolje, ja ću ići", priznaje. Za preostalo dvoje unučadi djed smatra da je najbolje da budu kod udomitelja.

