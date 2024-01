Roditelji ispričali: Ispisali smo sina iz škole zbog jedne profesorice. Omalovažavala ga je i ponižavala

Učenika (11) jedne zagrebačke škole roditelji su ispisali jer ga je, kažu, sustavno maltretirala profesorica hrvatskog jezika, a cijeli slučaj prijavili Agenciji za odgoj i obrazovanje. Kako su ispričali za RTL Danas, njihov sin je dolazio doma plačući te je odbijao ići u školu zbog nje.

- Mama će te se sramiti sad, zvat ću ti tatu, ti ćeš iz sljedećeg kontrolnog dobiti jedan, već unaprijed je znala što bi on mogao dobiti. Ona se prema njemu ponašala jako bezobrazno, omalovažavala ga je, ponižavala pred cijelim razredom, nametanje osjećaja manje vrijednosti prema njemu pred cijelim razredom - ispričali su roditelji situacije.

- Ona ima učenike miljenike, a koji nisu miljenici prema njima se tako odnosi. I to nije sad, to je unazad 10, 15 godina tako - dodali su. Ravnatelj je potvrdio tek kako je postupanje u tijeku, dok su roditelji kazali kako je inspekcija već bila u školi zbog profesorice, no bezuspješno.

- Ništa, ona je samo dobila jednu mjeru da je izgubila pravo da bude razrednik. I to je to što je ona od inspekcije dobila - objasnio je otac.

POVEZANI ČLANCI:

>> VIDEO Riječki srednjoškolci utrčali u zgradu koja gori i spasili ženu: ' Zbog silnog dima nismo ništa vidjeli pa smo pali niz stepenice'