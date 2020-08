Rimca iznenadio iznos na računu nakon večere u britanskom restoranu

Mate Rimac ostao je ugodno iznenađen računom koji je dobio u jednom restoranu u Warwicku u Velikoj Britaniji. Uspješni poduzetnik te osnivač i direktor tvrtke Rimac Automobili počastio se popularnim britanskim jelom ''fish and chips'' te je uz dodatke i salatu račun iznosio 49 funti.

No, Rimac nije platio cijeli iznos budući da britanska vlada provodi program ''Eat out to Help Out'' prema kojem potiče građane da jedu u restoranima te im subvencionira 50 posto računa, najviše do 10 funti po gostu, kako bi se pomoglo ugostiteljima. Akcija vrijedi ponedjeljkom, utorkom i srijedom, danima kada je posjet restoranima manji.

"Nisam imao pojma da britanska vlada plaća pola računa u restoranu. Kul", napisao je Rimac u objavi na Facebooku.