Riječka pekarnica postala fast food da doskoči neradnoj nedjelji: 'Morali smo nešto poduzeti'

Lulezim Qenaj, vlasnik riječke pekarnice Arena iskoristio je zakonske mogućnosti i preregistrirao svoju pekaru kao fast kako bi 'spasili sva radna mjesta' zbog neradne nedjelje, te na taj način, kako kaže, omogućili građanima da mogu tijekom cijele godine kupovati svježe pekarske proizvode i nedjeljom i blagdanima.

- Da to nismo učinili, pola radne snage morali bismo otpustiti, kazao je vlasnik pekarnice na Turniću Lulezić za Novi list. Prema njegovim riječima, na taj način će petnaestak djelatnika i nadalje moći zadržati svoje radno mjesto. Mnoge pekarnice našle su se u problemima nakon što je od 1. srpnja prošle godine ograničen rad trgovina nedjeljom, zbog čega mnogima od njih prijeti zatvaranje.

– Posao registracije fast fooda započeli smo u jesen prošle godine, a dobivanje potrebne papirologije, obilazak inspekcije, dobivanje dozvole i svega potrebnog, posljednja kontrola i provjera jesu li zadovoljeni svi uvjeti, okončano je u studenom, tako da smo s novom djelatnošću započeli od početka prosinca prošle godine - izjavio je Qenaj objašnjavajući kako su poznati po tome da rade svaki dan u godini, uključujući nedjeljom i praznicima.

Ističe kako su znali da moraju nešto poduzeti kad je stupio na snagu Zakon o trgovini koji regulira neradnu nedjelju, te je to uključivalo registraciju dodatne djelatnosti. Na taj način će od 1. siječnja ove godine raditi prvih šesnaest nedjelja isključivo kao pekarnica, a od svibnja do kraja godine Arena će funkcionirati kao fast food.

Vlasnik riječke pekarnice navodi kako su u to uključena određena ograničenja, te kao fast food neće moći prodavati velike kruhove, odnosno moći će prodavati kruh koji je do 250 grama.

– Također, smijemo prodavati i sve ostalo što je do te gramaže, dakle sendviče, manje pizze, mini kruhove, sve vrste peciva, kao i ostali asortiman proizvoda koji imamo u ponudi – sokove, mlijeko, jogurte. Moram priznati da nismo lako došli do registracije fast fooda, trebaju za to posebni uvjeti, veća kvadratura, puno papirologije, ističe Qenaj.

