Riječanin 'na udicu' izvukao tunu težu od 200 kg: Izvlačenje je trajalo sat i pol...

Ulovio sam tunu težu od 200 kilograma. Imam važeću povlasticu, sve je legalno, možeš slobodno objaviti, kazao je Igor Felker iz Rijeke, sportski ribolovac za Novi list. Tuna je ulovljena 30. rujna u Kvarneru. Teška 201 kilogram i duga 227 centimetara. S Igorom Felkerom u ulovu je participirao Danijel Jurković. Ovo je najveći primjerak koji je Igor Felker ulovio u posljednjih pet godina, dok je najveća riba koju je ikada ulovio bila tuna težine 306 kilograma.

– Izvlačenje tune trajalo je sat i pol. Prvih petnaestak minuta riba nije davala dojam da je veća od prosječnih primjeraka od 60 kilograma, kakvi se trenutno love. Tek je tada dala naslutiti da je riječ o primjerku koji se ne može drilati silom, već je potrebno više znanja i vještine. Kod velikih primjeraka tune treba znati koje su krajnje mogućnosti opreme kojom raspolažete kako bi ribu mogli maksimalno umarati, a da pri tome ne dođe do kidanja i gubitka ribe. Ako se ribu umara »prenježno«, ovakvi giganti mogu plivati satima i vući vas s barkom po moru, a da se nimalo ne umore. S druge strane, ma koliko bio u kondiciji, ribolovac se neminovno umara sve do trenutka kada više nije on taj koji drži uzde u rukama - priča Felker.

Prema pravilima što ih nalaže zakonodavac svaki ulov tune mora se prijaviti resornom ministarstvu, postoji strogo definiran protokol koji se ne smije preskakati. Takav tretman nalažu pravila ICCAT-a – Međunarodne komisije za zaštitu atlantske plavoperajne tune. Pisali smo više puta, ta je riba pod režimom zaštite. Odmah nakon iskrcaja ribe verificiranje ulova obavio je ribarski inspektor Neven Paparić.

– Upravo takva zaštita zaslužna je za višestruko povećanje broja ove ribe posljednjih godina - ističe Igor Felker.

Tune su se posljednjih godina namnožile u našem Jadranu. Igor otkriva zanimljive detalje i mogućnosti.

– Tuna je na sjevernom Jadranu toliko brojna da je ovaj lokalitet postao jedan od najatraktivnijih u svijetu za lov ove veličanstvene ribe. Svi vlasnici ICCAT profesionalnih koncesija dolaze loviti u vode Kvarnera i Istre u drugom dijelu godine jer je opće poznato da je tada tuna puno brojnija, a primjerci su znatno veći nego u Dalmaciji. Ovo otvara velike mogućnosti za razvoj ribolovnog čartera na Kvarneru, tim više što je već formirana respektabilna flota tunolovaca s velikim iskustvom i potencijalom. Nije slučajno što je većina koncesija za rekreacijski ulov tune ishodovana na sjevernom Jadranu. Važno je napomenuti da su gosti koji koriste usluge ribolovnog turizma mahom bolje platežne moći, pa se oni uklapaju u sliku turizma kakvom Kvarner teži - zaključuje Igor Felker.

Kontaktirali smo Igora Felkera koji je za Večernji list dao dozvolu za objavu fotografija.