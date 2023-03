Rezolucija Zemlja ušla među pet najboljih projekata na svijetu organiziranih od strane medija

Rezolucija Zemlja, projekt Večernjeg lista koji je zaživio početkom prošle godine i ubrzo postao najvećim ekološkim projektom u povijesti Hrvatske, dobio je ogromno međunarodno priznanje nakon što je ovog tjedna ušao u finale tzv. medijskog Oscara poznatog pod nazivom INMA Global Media Awards. To je jedini projekt iz Hrvatske koji je ušao među finaliste.

Konkretno, Rezolucija Zemlja se prema mišljenju strogog međunarodnog žirija nalazi među pet najboljih projekata na svijetu u kategoriji najboljih društveno odgovornih projekata organiziranih od strane medija. Podatak je to koji je još impresivniji kad se u obzir uzme da se na INMA-i natjecalo preko 775 projekata iz 239 prestižnih medijskih svjetskih kuća iz čak 40 različitih zemalja. Natječu se tu projekti iz medija koji predstavljaju sinonime za izvrsnost poput američkog The New York Timesa, njemačkog Der Spiegela ili britanskog Guardiana, tako da je time uspjeh Večernjeg lista još veći. Pobjednici finala bit će obznanjeni na ceremoniji koja će biti održana u New Yorku 26. svibnja ove godine.

- Global Media Awards i dalje pokušava baciti svjetlo na ono najbolje što naša industrija nudi. Kao što se to pokazuje iz godine u godinu, medijskim kućama ulazak u finale našeg izbora služi kao velika odskočna daska u širenju i postizanju izvrsnosti te kao poticaj za osmišljavanje novih inovativnih kampanja i projekata. Ponosni smo na sve finaliste i svaki od tih projekata može služiti kao primjer za učenje u školama i na fakultetima – kazao je izvršni direktor INMA-e Earl J. Wilkinson.

Podsjetimo, u projektu Rezolucija Zemlja do sada je sudjelovalo više od 9000 volontera, u 50 akcija čišćenja skupljeno je više od 130 tona otpada, organizirano je više edukativnih radionica za mlade o klimatskim promjenama i zaštiti okoliša, kao i dvije konferencije od kojih je jedna bila međunarodna.

23.04.2022., Slatine, Ciovo - U mjestu Slatine odrzava se Vecernjakova akcija ciscenja u sklopu projekta "Rezolucija Zemlja" u organizaciji Cistecih medvjedica. Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Projekt je okupio više od 30 udruga koji brinu o ekologiji i održivosti i okupio još 30 partnera koji su odlučili podržati ideju o očuvanju našeg planeta, a putem medija i društvenih mreža je došao do više od 350.000 jedinstvenih korisnika na digitalnim platformama, što niti ne čudi s obzirom na preko 200 stranica printanog sadržaja povezanih s ekološkim temama, baš kao i stotina članaka objavljenih na internetskom portalu Večernjeg lista te, primjerice, preko 2 milijuna pregleda samo na Tik-Toku.

Video: Rezolucija Zemlja

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Lani je Večernji list gotovo svakog tjedna imao neku aktivnost vezanu za Rezoluciju, a ne planiramo mirovati ni ove godine. U 2023. ulazimo s novom akcijom koja se zove "Budi i ti dio Rezolucije Zemlja", u sklopu koje će svaki građanin moći postati potpisnik Rezolucije i tako dati svoj doprinos očuvanju planeta.

U suradnji s Hrvatskim šumama za svakoga od potpisnika će se posaditi jedno stablo. Točno će se znati gdje je za koga posađeno koje drvo, a u Večernjem listu uvjereni smo da ćemo do kraja godine imati pravu šumu u nastajanju s više desetaka tisuća stabala posađenih temeljem tih potpisa. Tako ćemo od najvećeg ekološkog projekta, što smo postali prošle godine, krenuti u izgradnju najvećeg ekološkog pokreta u Hrvatskoj.

Više zelenih tema pronađite na Rezolucija Zemlja!