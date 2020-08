Rezala kobasicu pa nije mogla vjerovati što je pronašla: 'Bože, što je to?'

Britanka Shona Barton (37) ostala je šokirana onime što je pronašla u kobasici koju je kupila u dućanu Sainsbury u Bedforshireu. Barton je krenula večerati sa suprugom i šestogodišnjom kćerkom te je, prilikom rezanja kobasice, naišla na komad gumene rukavice.

Na snimci koja je objavljena vidi se kako vilicom vadi komad rukavice iz kobasice Jolly Hog, javlja Daily Mail.

- Dragi bože, što je to, gumena rukavica ili nešto drugo? - upitala se Barton na videu.

- Da, to je gumena rukavica, pogledaj... Nekome je ispala rukavica, ja to neću jesti - dodao je njen suprug.

Još više komada pronašli su u drugoj kobasici. Par je rekao kako je njihova kćer postala sumnjičava prema hrani te je rekla kako će jesti samo ono što kupe kod mesara.

Moment mother cuts into one of her £3 Jolly Hog sausages to discover a 'RUBBER GLOVE' stuffed inside https://t.co/mfEONSC2b0