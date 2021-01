Rekonstrukcija tragedije u Šibeniku: Tko je ubojica, tko su ubijeni i u kakvim su odnosima bili?

Krvavi pohod koji je na koncu odnio pet života šokirao je u subotu stanovnike Vodica i Šibenika. Branko Koloper, za kojeg se sumnja da je jučer u Šibeniku i Vodicama ugasio četiri života, na koncu je presudio i sebi. Njegovo tijelo sinoć je nađeno pored njegovog automobila u Vodicama.

Za tim je automobilom policija tijekom jučerašnjeg dana bila raspisala potragu uz upozorenja građanima da mu se ne približavaju ako ga vide, već da se jave njima. Policija nije htjela govoriti o identitetima ubijenih, no neslužbeno se doznaje da su ubijena dvojica šibenskih poduzetnika, Tedi Slamić i Toni Šparada, Radojka Danek, stečajna upraviteljica, koja je uz to i HDZ-ova gradska vijećnica u Šibeniku, te njezin suprug koji je po svemu sudeći bilo kolateralna žrtava.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iako se za horor koji se jučer događao na ulicama Šibenika i Vodica doznalo malo prije 13 sati, kada je policiji dojavljeno da je u Vodicama u Mercedesu ispred Trgovačkog centra Djelo izrešetan muškarac, sve je ipak počelo na drugom mjestu, u hali na Južnoj magistrali na Ražinama. Nakon što je počinio četverostruko ubojstvo, Koloper je pobjegao, a tijekom subote pojavljivale su se nepotvrđene informacije da se ubio, skočivši sa Šibenskog mosta. Te su informacije kasnije demantirane, no Koloper je na koncu, kako je sinoć priopćeno iz policije, ipak presudio i sebi.

Dojava o pucnjavi Policija je za krvavi pohod doznala malo prije 13 sati, točnije, dojavu o pucnjavi PU šibensko - kninska dobila je u 12.56. Javljeno im je da je u Vodicama u Mercedesu na parkiralištu izrešetan muškarac. Dok su oni kretali na mjesto događaja kako bi započeli s provođenjem očevida, u 13.23 ponovo im je zazvonio telefon. Ovaj put zvala ih je hitna pomoć koja im je kazala da su zaprimili dojavu o tri mrtve osobe, dva muškarca i ženi, čija su tijela nađena u objektu na Južnoj magistrali na Ražinama.

– Prve informacije ukazuju na to da su osobe umrle nasilnom smrću. Na oba mjesta događaja policija je počela s provođenjem očevida, a u ovom trenutku ne možemo potvrditi jesu li događaji povezani – kazali su tada policiji.

No čim su počeli s provođenim očevida, pokazalo se da su događaji povezani, pa je policija objavila da traga za Škodom KAROQ, sive boje, ŠI-959-HF. A motiv zločina kakav dugo nije viđen u šibenskom kraju po svemu sudeći su neriješeni poslovni i imovinskopravni odnosi. Jer muškarac koji je s više od 20 hitaca izrešetan u Mercedesu je Tedi Slamić, lokalni poduzetnik i vlasnik Trgovačkog lanca Djelo. Koloper je po svemu sudeći prišao vozilu te je u njega iz automatskog oružja najvjerojatnije kalašnjikova ispalio 20 hitaca.

O broju ispaljenih hitaca svjedočile su rupe na karoseriji Mercedesa te razasuta prozorska stakla na vozačkoj i suvozačkoj strani Mercedesa. Policija je prikupljala tragove, a sreća u nesreći je što u toj rafalnoj paljbi nije nastradala i neka nevina žrtava jer je trgovački centar u to vrijeme bio prepun.

– Vidjeli smo metke. Čuli smo pucnjavu. Šokirali smo se kad smo vidjeli što se dogodilo i da je ubijen čovjek koji je zapošljavao stotinjak ljudi. Navodno je u Šibeniku ubijeno još troje ljudi. Ukupno četvero. I svi su poslovno povezani s ubijenim, kao i onaj za kojeg smo čuli da je ubojica. Ako je to točno, mogu vam reći da je bilo tvrdnji da je ubojica dugovao ubijenom, mom prijatelju, i da je moguće da je riječ o ubojstvu zbog dugova. Čuli smo da se ubojica ubio, ali i da je ubio još troje ljudi, među kojima i jednu ženu – kazao je jedan od šokiranih prijatelja ubijenog Tedija Slamića.

No prije nego što je izrešetao Slamića, Koloper, inače vlasnik propale tvrtke Matkol, koja je imala o lanac pekara, ubio je drugog šibenskog poduzetnika, Tonija Šparadu i stečajnu upraviteljicu Radojku Danek te njezina supruga Marija. On je po svemu sudeći bio kolateralna žrtva cijelog tog krvavog pohoda jer je suprugu doveo na sastanak sa Šparadom i Koloperom. Ako je tome tako, onda je Koloper vjerojatno cijeli svoj krvavi pohod isplanirao. Njegova je tvrtka bila u stečaju, a Šparada je trebao preuzeti njegove poslove zbog čega je s njim i došla stečajna upraviteljica. Je li na tom sastanku trebao biti i Slamić pitanje je koje će istražitelji vjerojatno pokušati razriješiti tijekom kriminalističkog istraživanja.

Nakon što je ubio bračni par Danek te Šparadu, Koloper je sjeo u automobil te se odvezao do 20 kilometra udaljenih Vodica gdje je likvidirao i Slamića. Potom je ponovo pobjegao, a policija je počela tragati za njim. Postavljeni su punktovi i blokade, na cesti su bili policajci naoružani dugim oružjem, a javnim prostorom kružile su svakakve informacije. Počevši od one da se ubio skokom sa Šibenskog mosta pa do onih da je lociran ovdje ili ondje te da ga policija na koncu opkolila. Na koncu je Koloper stvarno presudio i sebi, a policiji će vjerojatno trebati dani prije no što raspetlja ovo poslovno - kriminalnu priču.

Za početak, za sada nije poznato je li Koloper u svim ubojstvima, a zatim i samoubojstvu, koristio isto oružje. Istraživat će se i gdje je oružje nabavio, a ovakva eskalacija nasilja od čovjek za kojeg u Šibeniku kažu da im ni u primisli nije bilo da bi nešto tako mogao napraviti, mogla je značiti da je prije krvavog pohoda između počinitelja i žrtava bilo nekakve interakcije pa možda čak i prijetnji. Sve su pitanja na koja će policija pokušati dati odgovor. Policija je jučer obavljala očevid na više lokacija, prikupljajući tragove koji će biti poslani na vještačenja.

Tijekom kriminalističkog istraživanja razgovarat će s očevicima i svima koji su bili upućeni u bilo privatne bilo poslovne odnose ubijenih Slamića i Kolopera. Radojka Danek je bila majka četvero djece, a opisuju je kao osobu koja je savjesno radila svoj posao. Šparada je preuzeo očevu tvrtku Sabirač. Koloper je bio vlasnik tvrtke Matkol, nad kojom je stečaj pokrenut u studenom 2018. jer mu je poduzeće bilo u neprekidnoj blokadi duljoj od četiri mjeseca, a nakupio je i 831.000 kuna duga. Pekare Matkola svoja su vrata zatvorile nekoliko mjeseci ranije kada su šokirane radnice doslovno preko noći ostale bez posla jer ih o zatvaranju firme nitko nije obavijestio, a neke su obavijest o otkazu dobile prethodnu večer SMS-om.

Na ranijim ročištima Koloper je tražio je odgodu rješenja o pokretanju stečaja navodeći da od imovine ima halu od tri tisuće kvadrata vrijednu oko dva milijuna eura, oko 300 kvadrata poslovnog prostora na Baldekinu čija je vrijednost oko 400.000 eura, sedam kombija, pekarsku opremu i strojeve te da od svojih vjerovnika potražuje oko 1,5 milijuna kuna za koje su pokrenuti postupci prisilne naplate. Najveći vjerovnik bilo je upravo Djelo, kojem je Matkol dugovao 111.000 kuna. Imaju 65 trgovina Slamići su inače svoje trgovačko društvo Djelo osnovali 1990., a s godinama su mu pripojili nekoliko drugih tvrtki. Djelu je 2010. pripojena vodička tvrtka Veslo-inženjering, potom 2015. i tvrtka Slamić iz Knina.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Djelo danas ima 65 trgovina i oko 500 zaposlenih, uglavnom posluju s lokalnim OPG-ovima, a gradili su i neke manje hotele. Lucija Slamić, majka i supruga Tedija i Jose, koncem 2016. bila je uvrštena na 16. mjesto među 300 najmoćnijih žena u hrvatskom gospodarstvu po izboru Lidera. Za lokalne medije tada je kazala kako je obiteljska tvrtka Slamićevih počela s radom.

– Istina je da sam i ja stvarala Djelo od samih početaka, od 1991. i naše prve trgovine nasuprot sportske dvorane u Šibeniku. Ali ni to bez moga Tedija i Jose ne bih mogla. Radila sam na tom prvom prodajnom mjestu ’91. pod granatama. Nije bilo nimalo lako. Djeca su još bila mala, a Joso u 113. brigadi. Položila sam tada i vozački kako bih sama, u to ratno doba, odlazila po robu i popunjavala police u trgovini. Tedi je kasnije, kada je završio marketing, preuzeo velik dio posla, a Joso knjige. I kći Branka aktivno se uključila u rad u tvrtki još od početaka, radeći u trgovini, a kasnije je preuzela računovodstvo. Ja i danas obavljam sve poslove oko poreza, inspekcija i druge administracije. Puno je toga što treba odrađivati, obilaziti od vrata do vrata i rješavati svakodnevne manje i veće probleme. Nije bilo lako graditi Djelo, kako u onim ratnim vremenima tako i danas – kazala je tada Lucija Slamić.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL 30.01.2021.,Vodice - Jedna muska osoba ubijena je oko 13 sati u Vodicama, a policija traga za zasad nepoznatim napadacem. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Vidjevši da sami neće moći opstati, ušli su u Ultra Gros grupaciju.

– Djelo je prava obiteljska tvrtka. Svi smo na neki način uključeni u pojedine dijelove posla i jedino tako smo uspjeli pa mi je zato neugodno što se samo moje ime ističe u toj priči o uspješnim poduzetnicama. Možda i više od svih tih pohvala o nama govori humanitarni rad koji nam je jednako pa čak i više važan. Moj sin Tedi osmislio je dobrotvornu akciju “Šibensko srce” u kojoj pomažemo onima kojima je to potrebno – kazala je prije pet godina Lucija Slamić.