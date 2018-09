'Rekla sam im: 'Ja ću ako treba sjediti u zatvoru zbog ovoga, ali onda ćete i vi''

Ana Vujnović, majka prvašice s posebnim potrebama Elene, čija je objava na Facebooku o problemima prilikom upisa u školu njezine kćeri postala viralna, rekla je kako je šokirana presicom Gradskog ureda na kojoj su, kaže, za sve optužili nju.

Problem je nastao kada Gradski ured za obrazovanje, koji je odlučio koju će školu djevojčica pohađati, navodno pogreškom pripravnice nije obavijestio dotičnu školu pa curica nije prozvana. U školi su potom rekli da za djevojčicu nemaju mjesta ni program koji bi bio primjeren za nju, no Elena je naposljetku ipak upisana. Ipak, ostaje gorak okus u ustima.

- Ja sam znala točno kada su datumi komisija koje su odlučivale o Eleni. Prva komisija je bila 13.7. Ništa nisu napravili jer matična škola Rudeš navodno nije poslala ispravne papire, tako su tvrdili u Gradskom uredu. Zbog toga je komisija pomaknuta na 24. 8. Pazite, pet tjedana razmaka. Oni su bili na godišnjem. Da je drugačija raspodjela ljudi u tom uredu, ništa se od ovog ne bi dogodilo - rekla je Vujnović za Index, dodajući da ne želi nikoga kazniti, već da se samo odgovorna osoba zamijeni i da dođe netko kompetentan.

Otkrila je i detalj s jučerašnjeg sastanka u Gradskom uredu - da ju je jedna gospođa napala da je počinila kazneno djelo jer rješenje od petka popodne do ponedjeljka ujutro nije odnijela u školu.

- Osmero njih me dočekalo u Gradskom uredu. Jedna me gospođa dočekala na nož, rekla: 'Vi bi trebali kazneno odgovarati jer niste upisali dijete u školu.' Rekla sam im da apsolutno ne dolazi u obzir da odgovornost prebacuju na mene. Rekla sam im: Ja ću ako treba sjediti u zatvoru zbog ovoga. Ali ako ću sjediti ja, sjedit ćete i svi vi. Taj razgovor je trajao 45 minuta, na kraju su mi se ispričali, ali ništa konkretno nisu rekli. Oni su rekli da je to izglađeno, i onda dođem doma i vidim što su rekli. Ne želim linč tih ljudi, ali branit ću sebe i svoje. Branit ću sigurno - rekla je Ana Vujnović, dodajući da je Eleni nakon svega toga u školi sada super i da je jako sretna.

Vujnović je u razgovoru za N1 također bila kritična prema ljudima iz Gradskog ureda.

- To su vukovi u janjećoj koži, u četiri zida meni pričaju jedno, a pred kamerama pričaju drugo. Bilo je to i za očekivati - prebacivanje krivnje na roditelje, nisu dovoljno svi jaki da preuzmu odgovornost i treba ispraviti da se drugoj djeci ne dogodi opet isto - rekla je Vujnović.

