Reiner: Sutra će se u Saboru raspravljati o zahtjevu oporbe. To je potpuno promašena tema

Lijevo-liberalna oporba traži raspuštanje Sabora, a o tome se govorilo i na današnjem koalicijskom sastanku u Banskim dvorima. Po završetku sastanka, potpredsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner kazao je kako će se sutra u Saboru raspravljati o zahtjevu oporbe za raspisivanje izbora.

"Usuglasili smo se da je to jedna potpuno promašena tema, jer svi znamo da je ovo superizborna godina, da će izbora biti. Prema tome, oporba to isključivo želi iskoristiti kao jednu pozornicu, koja im je dobrodošla", rekao je Reiner koji sutra očekuje žustru i dugu raspravu, prenosi HRT.

VEZANI ČLANCI:

Reiner se osvrnuo na izjave predsjednika Zorana Milanovića te istaknuo: "To je nastavak jednog potpuno neprimjerenog odnosa predsjednika Republike, koji rabi neprimjereni rječnik, pogotovo za svoju funkciju koja je zapravo institucija. Umjesto da štiti tu instituciju koju bismo svi trebali poštovati, on nažalost je toliko srozao razinu komunikacije s bilo kime, ponavljam, instituciji, nije važan tu čovjek, nego institucija, koju obnaša da je to zapravo jako zabrinjavajuće".

Dodao je kako su se na prosvjedu koristile "riječi koje ne priliče uopće javnom diskursu".

"On je taj ton dao oporbi, pa on je, svi znamo, i nekakvi neslužbeni inicijator, vođa te oporbe, lijeve oporbe. Ali čini mi se da time zapravo toliko degradira funkciju i položaj predsjednika Republike koji bi trebao biti uzvišeni, časni položaj", ističe Reiner.

GALERIJA Građani se okupili na prosvjedu 'Dosta je! Odmah na izbore'