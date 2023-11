Reakcije na memoare Stjepana Mesića: 'Ništa neočekivano od njega, nikakvih milijuna nije bilo u sefu'

Gotovo svaka izjava Stjepana Mesića tijekom proteklih godina izazivala je brojne reakcije građana, a njegovi memoari su i prije izlaženja u javnost izazvali pravi zemljotres u Hrvatskoj. Prema najavama prvi dio memoara pod nazivom „Progon i nacionalno buđenje - borba za demokratsku Hrvatsku" na više od tisuću strana govori o njegovom političkom djelovanju od mladosti pa sve do kraja 1990. godine dok će u drugom dijelu, koji se najavljuje da će izaći početkom iduće godine, biti obrađeno razdoblje od 1991. godine do danas. Kako god i prije nego su memoari ugledali svjetlost dana neki njegovi dijelovi, posebno oni koji se odnose na osnivanje Hrvatske demokratske zajednice i prvog hrvatskog predsjednika dr. Franju Tuđmana, izazvali su lavinu reakcija. Između ostaloga u memoarima stoji kako je među delegatima iz dijaspore na prvom Općem saboru HDZ-a bilo puno osoba koje su ranije surađivali s UDBA-om i drugim tajnim službama Jugoslavije. Tako je među ranije suradnike jugoslavenskih tajnih službi svrstao i ratnog ministra obrane Gojka Šuška. Dotakao se i prvoga hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana za kojega stoji da je prije nego što je postao istaknuti član partizanskog pokreta bio i činovnik Nezavisne države Hrvatske, odnosno da je bio zaposlen u Ministarstvu domobranstva NDH. U memoarima stoji i kako su u sefu Franje Tuđmana, nakon što je umro, pronađeni milijuni maraka koje je dijaspora slala za obranu Hrvatske.

Komentirajući neke od tvrdnji koje su izrečene u memoarima Vesna Škare Ožbolt, koja je bila godinama jedna od najbližih suradnica Franje Tuđmana, kaže kako je ništa od toga što je napisano zapravo nije iznenadilo.

- Ništa tu zapravo nije spektakularno novo napisano što već Stjepan Mesić nije rekao i bio poslije toga opovrgnut. Sve to je radi promocije pred izlazak memoara. Kada je riječ o tim milijunima koje spominje odgovorno tvrdim da nije bilo nikakvog novca u Ured predsjednika i da je sav novac bio u banci – rekla je Škare Ožbolt. Dodaje i kako se sve to napisano mora čitati s dozom rezerve, a posebno za ovakve stvari. Prema njenim riječima osnovni razlog zašto su memoari izazvali ovoliko buke i prije nego što su izašli u javnost je predizborno vrijeme jer se sada skače na svaku izgovorenu riječ pa i na ove napisane tvrdnje Stjepana Mesića.

- Stjepan Mesić je iz politike izašao 1993. godine i što on može znati što se događalo od tada pa nadalje. Kako god ništa spektakularno, a poznavajući njega ništa novo i neočekivano – kazala je Škare Ožbolt. Na istu temu razgovarali smo i s hrvatskim političkim analitičarom Žarkom Puhovskim koji je svjedok vremena i svakako zna puno toga što se radilo i događalo tih godina.

- Stjepan Mesić je čovjek koji pripovijeda priče i to rade dobro i šarmantno – istakao je Puhovski.

Kaže kako je Mesić, po njegovom mišljenju, najuspješniji hrvatski predsjednik koji je postigao puno toga i to posebno poslije 2000. godine. Uspoređujući Mesića i Tuđmana kaže kako je Tuđman više napravio ali i da su troškovi i cijena bili puno viši. Posebno je istakao tri stvari koje je tijekom deset godina na mjestu predsjednika napravio Mesić. Prva je činjenica da je pristao na radikalno smanjenje ovlasti predsjednika na što nije morao pristati. Kaže i kako je puno toga učinio na relaksiranju političke atmosfere posebno poslije „namrgođene sjene koju na Hrvatsku bacio Franjo Tuđman“. Kao treću stvar istakao je da je u nekoliko navrata blokirao neke pogrešne intencije Ivice Račana i to više kroz dogovor nego kroz ustavne ovlasti. Podsjetio je i kako je Mesić vrlo brzo riješio spor s generalima za što Ivica Račan nije imao snage. Kaže i kako je Mesić bio previše fiksiran na Franju Tuđmana o kojemu je pričao i viceve kao i da je bio predsjednik koji se svađao sa svojim građanima i tužakao ih na sudovima. Podsjetio je kako je na kraju svoga mandata, u jednom intervjuu, kazao kako on nije imao grešaka tijekom svoga predsjednikovanja Hrvatskom.

- On je svakako osoba koja puno toga zna jer je tijekom svoje političke karijere bio sve osim zagrebačkog nadbiskupa. Kada je riječ o tim milijunima koje spominje za to nisam čuo, a nisam uvjeren niti da je to istina – kazao je na kraju Puhovski.

