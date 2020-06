Američki lovac F-15 srušio se u Sjeverno more

Američki ratni zrakoplov F-15 srušio se jutros u Sjeverno more kraj obale Middlesbrougha za vrijeme formacijske vježbe.

U zrakoplovu se nalazio samo pilot za kojim je Velika Britanija pokrenula spasilačku misija, piše Daily Mail.

"U trenutku nesreće zrakoplov je bio u rutinskoj misiji obuke s jednim pilotom", priopćeno je iz baze RAF Lakenheath u Suffolku u kojoj je zrakoplov bio stacioniran prije nesreće.

"Uzrok nesreće kao i stanje pilota zasad su nepoznati", dodaju.

Ranije danas RAF Lakenheath podijelio je na Twitteru fotografiju tri zrakoplova kao najavu za današnji let.

Ready to take on Monday like...#WeAreLiberty! #ReadyAF pic.twitter.com/QrwCrHp5bv