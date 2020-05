VIDEO Pogledajte posljednje trenutke prije pada zrakoplova, preživjela samo tri putnika

Zrakoplov pakistanske aviokompanije PIA, Airbus A320, s 99 putnika i osam članova posade srušio se u petak u blizini naseljenog područja u pakistanskom gradu Karachiju, objavio je u petak glasnogovornik kompanije.

This is tragic. Pakistan International Airlines plane with 107 people onboard crashes into a heavily populated civilian area of Karachi. God bless the soul of the departed.pic.twitter.com/QF8LtqdIYO #karanchi #airline — Aryan Bieber (@aryanbieber3) May 22, 2020

Naime, nitko od putnika nije preživio, ali to još nije službeno potvrđeno, a kako pišu 24sata dosad je pronađeno tek 11 tijela.

Snimke s mjesta nasreće pokazuju crni dim, uništene krovove i ostatke zrakoplova po ulicama kojima se vozila hitne pomoći probijaju kroz mase ljudi, a sada se na YouTubeu pojavila i posljednja snimka aviona prije pada.

Na snimci se vidi kako avion leti nisko iznad stambenih objekata u Karachiju, a svjedoci tvrde da je avion kružio iznad grada i čak tri puta pokušao sletjeti na aerodrom, dok je četvrti pokušaj bio - koban.

Predsjednik banke Punjab Zafar Masood i još dva putnika izvučena su iz olupine zrakoplova. Pakistanski mediji tvrde da su tri putnika koji su sjedili u prvim redovima zrakoplova preživjela pad. Svjedoci kažu da je zrakoplov bio toliko blizu zemlji da su im se zidovi kuća tresli, piše Daily Mail.

„Bog je bio milostiv“, rekao je sretni putnik, stoji u priopćenju vlasti.

Naime, uzrok nesreće tek treba utvrditi. Glasnogovornik PIA-e Arshad Malik rekao je da je pilot rekao kontroli prometa da avion ima 'tehničke poteškoće' zbog čega nije mogao pravilno letjeti.

„Zrakoplov je prvo udario u telekomunikacijski toranj i zatim pao preko kuća“, kazao je svjedok Shakeel Ahmed.

Prema portalu liveatc.net, koji je i ranije objavljivao snimke iz zrakoplova, pilot je kontroli leta rekao da su avionu otkazali motori.

„Vraćamo se, ne rade nam motori“, čuje se na snimci koju je objavio taj portal, no njena autentičnost još nije potvrđena.

„Posljednje što smo čuli od pilota je da ima tehničkih problema“, rekao je ranije u videoporuci glasnogovornik PIA-e Abdullah H. Khan.

Foto: AKHTAR SOOMRO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Men walk on the debris at the site of a passenger plane crash in a residential area near an airport in Karachi Men walk on the debris at the site of a passenger plane crash in a residential area near an airport in Karachi, Pakistan May 22, 2020. REUTERS/Akhtar Soomro AKHTAR SOOMRO

Internetska stranica flightradar24.com pali je zrakoplov identificirala kao 15 godina stari Airbus A320 koji je letio iz sjeveroistočnog grada Lahorea u južni grad Karachi, nekoliko dana nakon što je Pakistan ponovno dopustio komercijalne letove, zaustavljene zbog pandemije koronavirusa.