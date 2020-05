Pad zrakoplova: U bolnicu stiglo 56 beživotnih tijela, strahuje se da je većina putnika poginula

U bolnice u Karachiju stiglo je 56 tijela iz stambene četvrti glavnog pakistanskog grada na koju se pri slijetanju srušio putnički zrakoplov u kojem je bilo 99 ljudi, rekle su uprave lokalnih bolnica u petak.

Seemin Jamali, šef medicinskog centra Jinnah, rekao je da je bolnica primila 37 tijela. Drugih 19 nalazilo se javnoj gradskoj bolnici, rekao je dužnosnik te bolnice agenciji Reuters.

Koordinatorica pokrajinskog medicinskog odjela za odnose s javnošću, Meeran Yousaf, potvrdila je Reutersu da je potvrđeno barem 56 poginulih i 2 preživjela.

Foto: AKHTAR SOOMRO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL People stand next to the debris of a plane after crashed in a residential area near an airport in Karachi People stand next to the debris of a plane after crashed in a residential area near an airport in Karachi, Pakistan May 22, 2020. REUTERS/Akhtar Soomro AKHTAR SOOMRO

Airbusov zrakoplov s 99 putnika zabio se u stambenu zgradu u petak popodne dok se približavao aerodromu. Let PK 8303 putovao je iz sjeveroistočnog grada Lahorea u južni grad Karachi te je pao na naseljeno područje prije no što je trebao sletjeti na svoju destinaciju.

Dužnosnik zračnog prometa Reutersu je rekao da se čini da zrakoplov nije uspio spustiti kotače prije slijetanja, no da je još prerano govoriti o stvarnom uzroku nesreće koja se dogodila samo nekoliko dana nakon što je Pakistan ponovno dopustio komercijalne letove, zaustavljene zbog pandemije koronavirusa.

„Zrakoplov je prvo udario u telekomunikacijski toranj i zatim pao preko kuća“, kazao je svjedok Shakeel Ahmed.

Pad Airbusovog zrakoplova pakistanske aviokompanije PIA u gradu Karachiju u petak preživjela je najmanje jedna osoba, a strahuje se da je većina putnika poginula, otkrili su dužnosnici.