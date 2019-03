Rat Kine i SAD-a za EU: Italija se pridružuje inicijativi Pekinga

Italija se sprema postati prva zapadna, razvijena država, članica skupine G7, koja se pridružuje kineskoj inicijativi Pojas i put, a memorandum o razumijevanju koji bi otvorio novo poglavlje talijansko-kineske suradnje planira se potpisati tijekom državničkog posjeta predsjednika Kine Xi Jinpinga Italiji 22. ožujka. Hrvatska će, s druge strane, 12. travnja prvi put biti domaćin summita premijera Kine i 16 država središnje i istočne Europe (format poznatiji kao 16+1 dio je globalne kineske inicijative Pojas i put).

Nova i stara Europa

Kineski premijer Li Keqiang prije početka tog summita boravit će u bilateralnom posjetu Hrvatskoj, što je prilika i za novo poglavlje hrvatsko-kineske suradnje, za koju se može reći da se upravo gradi i cementira i na projektu Pelješkog mosta. Summit u Dubrovniku bit će najveći politički događaj koji Hrvatska organizira od stjecanja neovisnosti.

Sve se to događa dok Sjedinjene Američke Države lobiraju kod europskih partnera da ne vjeruju Kinezima ni kad darove nose. Bijela kuća odmah je Talijanima poručila da je “skeptična” i da ne vjeruje da će odluka talijanske vlade o ulasku u kineski Pojas i put donijeti bilo kakvu održivu gospodarsku korist za talijanske građane. A Amerikanci, s druge strane, već dugo upozoravaju i da Europljani ne bi smjeli dopustiti kineskom tehnološkom divu Huaweiju da sudjeluje u gradnji 5G telekom infrastrukture, na što se ovih dana, međutim, oglušila i Njemačka, kad je izdala smjernice za razvoj svoje 5G mreže koje ne isključuju kinesku tehnologiju.

Summit u formatu 16+1 u Dubrovniku događa se u danima nakon summita EU - Kina 9. travnja u Bruxellesu. Od 16 država koje su dio 16+1, njih 11 su istodobno i članice EU, a nije tajna da su neke od ostalih članica EU koje nisu dio 16+1 godinama izražavale skeptičnost prema suradnji srednjoeuropskih susjeda s Kinom.

Njihov je argument bio da Kinezi tom suradnjom 16+1 izazivaju podjele između nove i stare Europe, no taj argument sada slabi kad su i Italija, a prije nje i Grčka, iskazale interes da surađuju s Kinezima na istim velikim infrastrukturnim projektima.

– Svi su protiv toga da Kina negdje investira, osim u slučaju kad je to kod njih samih, a onda su sretni i zadovoljni – kaže jedan diplomat upućen u odnose i stavove u Europskoj uniji.

No, činjenica je da se posljednjih mjeseci u EU sve više potiče strateška rasprava i odlučivanje o tome kakav stav zauzeti prema kineskim investicijama. Novo miješanje karata u geopolitičkoj igri potaknulo je i trgovinsko konfrontiranje SAD-a s Kinom. A jedan od europskih povjerenika, Austrijanac Johannes Hahn koji je u Komisiji zadužen za pregovore o proširenju, ovih je dana u razgovoru za Financial Times izjavio da je Bruxelles podcijenio utjecaj Kine na zapadnom Balkanu. Hahn je kritizirao i hrvatsku odluku o odabiru kineskih izvođača za gradnju Pelješkog mosta, koji s 357 milijuna eura iz svojih fondova financira EU.

Smjernice iz Dubrovnika

No, moguće je da Hahn više razmišlja kao Austrijanac, a manje kao Europljanin. Naime, Komisija je jednoglasno podržala to financiranje, a Hahn bi, čini se, bio sretniji da je na natječaju za izvođača radova pobijedio austrijski Strabag. No, pobijedili su Kinezi kao stručniji i povoljniji. Prema neslužbenim informacijama, moguće je da Hrvatska iskoristi hrvatsko-europsko-kinesku suradnju u gradnji Pelješkog mosta kao simboliku koja će se nadovezivati na summit u Dubrovniku.

Na samom summitu bit će, kao i na prijašnjih sedam summita te inicijative, usvojen dokument koji se naziva smjernicama (službeno: “Dubrovnik Guidelines”, ili Dubrovačke smjernice), čiji nacrt se zasad još usuglašava i piše.

– Smatramo da je inicijativa 16+1 dodana vrijednost općim odnosima EU - Kina. To nije nešto nekompatibilno s članstvom u EU i NATO-u. Ovaj format može pridonijeti jačanju odnosa između EU i Kine, na način koji je kompatibilan europskom zakonodavnom okviru – kaže jedan izvor uključen s hrvatske strane u pripremu summita u Dubrovniku.

