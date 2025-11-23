Naši Portali
RASTE BROJ POGINULIH

Najsmrtonosnija brazilska operacija protiv droge: Poginule 122 osobe, među njima pet policajaca

VL
Autor
Hina
23.11.2025.
u 07:51

Policijska operacija bila je usmjerena na članove Comando Vermelho, dugogodišnje kriminalne organizacije koja ima uporište u Riju i drugim regijama Brazila.

Civilna policija Rio de Janeira potvrdila je da je preminuo još jedan policajac ranjen u najsmrtonosnijoj brazilskoj operaciji protiv droge, čime je broj poginulih policajaca u toj akciji porastao na pet. To je najveći broj poginulih policajaca ikad zabilježen u nekoj raciji u toj zemlji, prenosi Reuters.

U operaciji, provedenoj 28. listopada u kompleksima favela Penha i Alemao na sjeveru Rio de Janeira, ukupno su poginule 122 osobe. Guverner Claudio Castro pozdravio je raciju kao uspješnu, ali su skupine za ljudska prava osudile sigurnosne snage, navodeći zapanjujući broj poginulih i ono što opisuju kao pretjeranu brutalnost. Policijska operacija bila je usmjerena na članove Comando Vermelho, dugogodišnje kriminalne organizacije koja ima uporište u Riju i drugim regijama Brazila.
Ključne riječi
policajci Brazil

