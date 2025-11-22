Naši Portali
osoba tjedna: Papa Lav XIV.

Opet oštro kritizirao lov na ljude koji provodi Trump

Papa Lav XIV. predvodi opću audijenciju u Vatikanu
Foto: ABACA/ABACA
1/3
VL
Autor
Ivana Jakelić
22.11.2025.
u 13:18

stovremeno ICE, koji ima godišnji budžet od osam milijardi dolara i 20.000 zaposlenika, planira angažirati i lovce na glave kao ispomoć u lovu na imigrante

Potrebno je dobro razmisliti o ovome što se događa jer je to nehumano. To je postupanje bez poštivanja i poštovanja. Riječi su to pape Lava XIV., koji je još jednom osudio politiku Donalda Trumpa prema imigrantima koje Američka služba za imigracije i carine (ICE) lovi kao da su – životinje. Društvene mreže prepune su zamaskiranih i do zuba naoružanih ljudi koji druge ljude brutalno izvlače iz vozila, škola, trgovina, radnih mjesta, crkava, bolnica.... da bi ih potom deportirali uz nedokazane tvrdnje da su – kriminalci.

Protiv brutalnosti pri uhićivanju ljudi, od kojih većina godinama živi i radi u SAD-u, pobunila se i američka Biskupska konferencija. Istovremeno ICE, koji ima godišnji budžet od osam milijardi dolara i 20.000 zaposlenika, planira angažirati i lovce na glave kao ispomoć u lovu na imigrante. Papa Lav XIV. kritizira i nehumanost u deportacijskim centrima, u kojima 66.000 ljudi čeka da ih se otpravi u neku zemlju. Ili zatvor u El Salvadoru, u kojem se, voljom Donalda Trumpa, može završiti čak i ako u životu nikada niste počinili kazneno djelo.
Kupnja