Raspuštena vodstva u četiri najveća grada: Potez kojim Hajdaš Dončić pokušava 'oprati ruke'?

Raspuštanjem vodstava u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku vrh SDP-a na čelu sa Sinišom Hajdašem Dončićem pokušava amnestirati vlastitu krivnju za loš rezultat lokalnih izbora. Postavljanjem svojih najbližih suradnika za povjerenike, od kojih trojica dolaze iz sredina koje su doživjela najveće poraze, Hajdaš Dončić, osim što dobiva potpunu kontrolu, dodatno pokušava "oprati" vlastiti krimen zbog izbornog debakla prošle nedjelje. Tako nekako mogli bismo sumirati najčešće kritike koje na račun šefa SDP-a i njegova vodstva stižu iz stranke otkako je objavljena odluka o raspuštanju stranačkih tijela u četiri najveća grada.

Izazov za povjerenike

S druge strane, oni koji podržavaju potez Hajdaša Dončića kažu kako je zbog gubitka izbora trebalo nešto napraviti i da je raspuštanje vodstava u gradovima u kojima je stranka ili doživjela poraz ili je bila potpuno nefunkcionalna, kao što je bio slučaj u Zagrebu, jedino što mu je i preostalo. Pri čemu pobornici raspuštanja dodaju i kako je razvlašćivanje lokalnih šefova tek prvi korak u dobrom smjeru želi li se doista napraviti rekonstrukcija stranke, nužna da bi stranka na idućim parlamentarnim izborima mogla uopće i pomisliti na pobjedu.

U svakom slučaju, sve će oči idućih tjedana biti uprte u rad imenovanih povjerenika koji imaju de facto potpuno otvorene ruke, odnosno mogu raditi sve što su mogli predsjednici organizacija i gradski odbori. Drugim riječima, mogu odlučiti i hoće li raspustiti članstvo pojedine organizacije, a potom i birati koga žele primiti natrag u SDP, mogu raspisati izbore, a mogu ih i odgoditi ako zaključe da organizacija nije spremna održati unutarstranačke izbore šest mjeseci od lokalnih izbora, kako je predviđeno stranačkim Statutom. Zadatak im neće biti nimalo jednostavan. Međuljudski odnosi u SDP-u nisu na zavidnoj razini, nitko točno ne zna kazati ni koliko aktivnih članova u organizaciji imaju, dobar dio izlazi samo na glasanje, mnogi su postali pasivni, nezadovoljni dosadašnjim stanjem... Zagrebački SDP možda je tu najbolji primjer s obzirom na to da se u toj organizaciji Gradski odbor nije sastajao mjesecima jer nije bilo moguće okupiti kvorum. Zadnji put kvorum su imali na online sjednici sazvanoj kako bi se izglasala lista za Skupštinu, a koliko je bilo dramatično, najbolje opisuje činjenica da se članove Gradskog odbora moralo zvati na telefon i nagovarati ih da se prijave i glasaju.

Ipak, najizazovnije će biti Marku Krički i Mišelu Jakšiću, povjerenicima za Rijeku i Split, dvije organizacije u kojima su problemi i najveći. U Rijeci je SDP doživio bolan poraz, ali se isto tako organizacija podijelila zbog odluke da organizacija ne stane iza Marka Filipovića u utrci za gradonačelnika, već da ga zamijeni njegovom zamjenicom u Gradu Sandrom Krpan. Glavni kreatori te ideje su Vojko Obersnel i novi primorsko-goranski župan Ivica Lukanović, a sve je amenovao i šef stranke Siniša Hajdaš Dončić iako danas svu krivnju prebacuje isključivo na lokalnu organizaciju. Ništa jednostavnija nije ni situacija u Splitu, gdje Jakšića čeka "krvav rad" u organizaciji u kojoj se vjeruje da više od 70 posto članstva kontrolira "raspušteni" šef Davor Matijević. Koliko će biti kooperativan, jedno je od ključnih pitanja. Raspuštanje Osijeka mnogi u SDP-u vide kao najmanje logičan potez s obzirom na to da, kako kaže više izvora, u toj sredini šef organizacije i kandidat za gradonačelnika Vjeran Marijašević i nije mogao, kažu, napraviti na izborima puno više od onoga što je napravio.

Model glasovanja

Nije isključeno da će se idućih tjedana raspustiti vodstva i nekih drugih organizacija koje nisu ispostavile zadovoljavajući rezultat na lokalnim izborima, a već na jesen stranka bi se mogla odvažiti i na još jednu konkretnu promjenu. Riječ je o ukidanju modela jedan član – jedan glas, o čemu je Večernji list već pisao kao o opciji koju velika većina vodstva SDP-a priželjkuje. I na sjednici Predsjedništva koja se održala u četvrtak to se pitanje potegnulo te je načelni stav bio da stranka treba raditi na promjeni postojećeg izbornog modela. No pitanje je hoće li stranka u izmjenu modela ići prije unutarstranačkih izbora, koji se u organizacijama na terenu moraju održati do kraja godine, odnosno unutar šest mjeseci od lokalnih izbora, ili će se nova vodstva birati po principu jedan član – jedan glas, a tek onda mijenjati model glasovanja.

– Iskreno se nadam da je to drugi veliki korak koji će stranka napraviti. Model glasanja jedan član – jedan glas treba ukinuti i napokon trebamo početi vrednovati nečiji rad, a ne matematiku, odnosno tko ima više članova. Bez toga raspuštanja nemaju smisla. Ne vidim razlog zašto se bojimo to napraviti, uvesti kao glavni i osnovni kriterij za napredovanje rezultat nečijeg rada. To je jedino što može pokrenuti pravu reformu u stranci. Zbog toga što to nismo u stanju napraviti, i gubimo izbore – zaključuje jedan član vodstva SDP-a.

