Raspisali se o 'susjedima iz pakla': U vrt mu prolila kantu urina, a sve je počelo s četiri jabuke

Buka, kućni ljubimci, parkirna mjesta, biljke, granice posjeda i smeće. Nema toga oko čega se Nijemci ne mogu žestoko posvađati sa svojim susjedima. Prema istraživanju, čak 54 posto ispitanika već je imalo nesuglasice sa susjedima iznad, ispod ili pored sebe, a 14 posto ih je imalo više takvih sukoba. Neki sporovi završavaju fizičkim obračunima, a mnogi završe na sudu. Njemački mediji redovito izvještavaju o bizarnim slučajevima koji pokazuju koliko su susjedski odnosi postali napeti.

Rat kokošima

U mirnom saskom gradiću Delitzschu trojica susjeda godinama vode pravi rat oko slobodnog kretanja kokoši i navodne krađe peradi. Umirovljenica Marianne H. (69) žali se da susjedove kokoši već tri godine preskaču ogradu i uništavaju njezine cvjetne gredice. Snimala ih je kamerama i postavila video-nadzor. Spor je u prosincu 2024. eskalirao u fizički obračun. Susjed Hans K. udario je Marianne u lice, za što je kažnjen s 3420 eura. On poriče optužbe: "Nisam je udario u lice. Najviše sam je nježno odgurnuo svojim tijelom s posjeda. Žalim se na ovu sudsku odluku". Hans K. također optužuje 89-godišnju susjedu Irmgard Q. da mu je ukrala tri smeđe kokoši prije Božića. Irmgard, koja teško hoda, kaže: "Pozvonio mi je na vrata, optužio me za krađu i tražio 11 eura odštete za svaku kokoš. Potpuno apsurdno". Irmgard je unajmila odvjetnika i dobila zabranu prilaska za Hansa K. i njegove kokoši, piše Bild.

Četiri jabuke od susjeda

U hamburškoj vrtnoj koloniji „Napredak i ljepota“ umirovljenica Ursula Prochnow pretvorila je svoju parcelu u pravi cvjetni raj s ružama, gladiolama, jagodama, kruškama i trešnjama. Ubrala je četiri male jabuke sa susjedovog stabla, jer vlasnik živi u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji i dolazi samo povremeno. Smatrala je da bi jabuke inače istrunule. U listopadu je dobila poziv od policije, optužena je za krađu 15 kilograma jabuka i neovlašteni ulazak na tuđi posjed. Dokaz su snimke nadzorne kamere. U ljutnji je Ursula u susjedov vrt prolila kantu urina. Početkom siječnja 2026. dobila je otkaz najma parcele bez upozorenja. Vjeruje da je riječ o namještaljci jer uprava želi njezinu kuću.

Blokirana slijepa ulica

U saskom Klingenthalu susjed Michael M.-K.već godinama blokira usku slijepu ulicu bagerima i automobilima. Pošta se ne dostavlja, smeće se ne odvozi, a u hitnim slučajevima spašavanje dolazi quadom. M.-K. tvrdi da cesta prolazi preko posjeda koji pripada njegovoj supruzi. Susjed Thomas Kaiser je u dvije godine podnio preko 60 pritužbi, čak je pisao i premijeru Saske. Većina susjeda se iselila. Na imanju M.-K. izgorrjela je i šup, a on se sada štiti kamerama.

Roštiljanje u dvorištu

U Berlinu je 36-godišnji Steven K. u svibnju 2026. zamolio rumunjskog susjeda da prestane roštiljati u dvorištu jer dim ulazi u dječju sobu. Susjed ga je upozorio: "Pazi, moja obitelj će uskoro stići". Ubrzo su dvojica muškaraca napala Stevena paprenim sprejem i šakama. Završio je u bolnici s modricama, hematomima, iščašenim ramenom i oštećenim tetivama. Policija istražuje slučaj.

Thomas Plierster odvjetnik specijaliziran za stambeno pravo s više od 30 godina iskustva, kaže da se broj sporova povećava. "Imam osjećaj da ih je svake godine sve više. U prošlosti su se mnogi rješavali uz pivo – jednostavno biste otišli do susjeda i rekli što vas smeta", kazao je za Bild Dodaje da ljudi danas misle da sve znaju zahvaljujući internetu, a životni prostor je sve manji.

Nicole Marci sutkinja Okružnog suda u Düsseldorfu, navodi da je trenutno u tijeku 34 susjedska spora. U posljednjih pet godina sud je rješavao 150 sporova oko vrtnih ograda. Od 2026. mnogi takvi slučajevi idu izravno na okružne sudove. Prema Njemačkom udruženju medijatora, čak 60 posto susjedskih sporova može se riješiti mirnim putem kroz medijaciju.