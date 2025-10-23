Splitu prijeti kolaps u srcu sezone? Mali kruzeri zbog radova ostali bez vezova, ključan dogovor o Sjevernoj luci

Zbog rekonstrukcije središnjeg dijela splitske luke, koja donosi proširenje i obnovu Gata svetog Petra radovima teškim 21 milijun eura, hrvatski mali brodari ulaze u razdoblje neizvjesnosti. Industrija koja godišnje uprihodi više od 360 milijuna eura, zapošljava gotovo 3000 ljudi i čini jedan od najprepoznatljivijih segmenata domaćeg turizma, mogla bi ostati bez ključnih operativnih točaka za ukrcaj i iskrcaj gostiju. U međuvremenu Krilo Jesenice, koje je matična luka većine turističkih brodova u Hrvatskoj, još čeka početak radova u investiciji vrijednoj 35 milijuna eura, kojom bi se luka, godinama bespravno građena, s nasutim morem i nelegalno izvedenim lukobranima, napokon trebala urediti u skladu s prostornim planovima i sigurnosnim standardima.

Rekonstrukcija Gata svetog Petra, na kojem se odvija najveći dio prometa, u idućoj će sezoni onemogućiti priveze mini kruzerima, koji čine okosnicu hrvatske nautičke ponude.

"Tijekom prošle sezone iz Lučke uprave Split najavljeno nam je da tijekom 2025. nećemo imati vezove u Gradskoj luci. Cijelu smo prošlu zimu vodili razgovore o alternativnim rješenjima, ali radovi su se na kraju odgodili za ovu sezonu. Sad je jasno da za iduću nema odgode. Radovi kreću i to je to", kazao je Arsen Ercegović, potpredsjednik Hrvatske udruge privatnih brodara.

Kako pojašnjava, Županijska lučka uprava ponudila im je privremena rješenja u Trogiru, Omišu, Kaštelima i na splitskoj Zapadnoj obali, ali prema riječima brodara, nijedno nije dostatno. "Trogir ima premalo kapaciteta, Omiš je prometno zakrčen, Kaštel Stari je prenapučen, a Zapadna obala nam je preskupa", kaže Ercegović. "Župan nam je još lani obećao da će dogovoriti prihvatljivu cijenu sa Županijskom lučkom upravom, ali od tada nemamo nikakvih informacija."

Zbog toga su sada spremni razmotriti preseljenje u Sjevernu luku iako su tu mogućnost prije odbili. "U početku smo mislili da to nije realna opcija, ali danas smo spremni prihvatiti Sjevernu luku, samo da se taj prostor minimalno uredi, očisti i omogući normalan pristup. Split nije samo luka za smjenu gostiju, on je destinacija. Sjeverna luka zato bi bila najbolje rješenje. Gosti bi i dalje bili u gradu, mogli bi koristiti taksi, gradski prijevoz, prošetati centrom."

Iako HUPB podržava rekonstrukciju u splitskoj luci i smatra je nužnim iskorakom, upozoravaju da bez koordiniranog pristupa i privremenih rješenja brodari mogu doći u situaciju da ne mogu poslovati u srcu sezone. "Do sada smo imali vrlo korektne odnose s Lučkom upravom Split, pogotovo sa sadašnjim ravnateljem Mihanovićem. Razumijemo potrebu za napretkom, ali moramo imati rješenje dok radovi traju", naglašava Ercegović.

Ravnatelj Lučke uprave Split Vice Mihanović za Večernji list kaže da s njihove strane nema zapreka oko Sjeverne luke, no ona je u nadležnosti Lučke kapetanije. "Ako se ne ukrštava teretni promet, za koji je Sjeverna luka prije svega namijenjena, i ako se zadovolje svi sigurnosni uvjeti te postigne konsenzus svih dionika koji sudjeluju u odlučivanju o prihvatu i otpremi broda, Lučka uprava nema ništa protiv toga da se koristi Sjeverna luka. Trebamo sjesti za stol i dogovoriti se kako bi sve strane bile zadovoljene", izjavio je Mihanović.

19.02.2024., Split - Obilazak gradilista Medjunarodnog putnickog terminala u bazenu Gradske luke Split. Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butkovic, Vice Mihanovic Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Takav dogovor, prema Ercegoviću, mora se postići najkasnije do kraja godine jer su brodari već u fazi planiranja rasporeda za sezonu 2026. godine. "Naš je prioritet sada Sjeverna luka jer ona bi riješila najveći dio problema i mogla primiti najviše brodova. Ako bi se eventualno mogao zadržati jedan ili dva veza u Gradskoj luci, za iskrcaj, ukrcaj i razglede, to bi bilo idealno", kaže.

Paralelno s izazovima u Splitu, mali brodari i dalje čekaju početak radova na rekonstrukciji luke u Krilu Jesenice, projektu koji se već dulje vrijeme odgađa. Prema podacima HUPB-a, u Hrvatskoj posluje oko 260 turističkih brodova, većinom iz Krila Jesenice, a ukupna flota sektora broji 482 plovila. Godišnje ostvare 369 milijuna eura prihoda, uz 67,7 milijuna eura uplaćenih poreza i doprinosa državi.

Udruga upozorava da bi bez adekvatne infrastrukture i privremenih rješenja moglo doći do poremećaja u sezoni, što bi imalo domino-efekt na cjelokupni turistički lanac, od opskrbe do smještaja i transfera gostiju. "Pitanje privremenih rješenja i koordinacije nadležnih institucija sada je presudno", stoji u priopćenju Hrvatske udruge privatnih brodara. "Samo pravodobnim i strateškim odlukama moguće je očuvati kontinuitet poslovanja i ugled hrvatskog nautičkog turizma." Upravo stoga nadolazeći sastanak Lučke uprave Split, Lučke kapetanije i predstavnika brodara trebao bi definirati konačan okvir jer, kako ističu svi uključeni, vrijeme za dogovor istječe.