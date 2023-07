Čim je Grbin zagrlio Benčićku i zapjevao: "Oj, drugovi, je l' vam žao", Miro Bulj je skočio

Subota

8. 7. 2023.

Ne znamo do koga je, je li kriva policija, je li kriva danas ne baš razigrana mladež, jesu krivi roditelji, dileri, učitelji, ali zahtjevna splitska publika u zoru je sudionike Ultra Europa festivala u Splitu ispratila zvižducima. Nije to bilo to. Sudionici Ultre vukli su se po terenu, policija se doduše trudila i radila koliko je mogla, ali u njihovim redovima vidjela se blaga limitiranost igračkog kadra. A dileri? Kao da su bili drogirani. Kada se, kako da kažemo, povuče crta, noć je završila s tek 98 uhićenih, policija je naplatila bijednih 60.000 tisuća eura kazni, uglavnom zbog posjedovanja droge, bio je nešto malo uhićenih zbog lopovluka, a hitna je intervenirala samo 150 puta i to je to.

Nedjelja

9. 7. 2023.

Danas je novi dan, novo prvenstveno kolo na Ultri, tribine su pune, tražila se ponovo karta više. Grad se uvijek isprazni za vrijeme Ultre. Sinoć čak nitko nije povratio niti se pomokrio u Pirju u Marmontovoj, nije bilo tuča po Getu s lokalcima koji ne iznajmljuju apartmane, svi su otišli u Park mladeži. Ali, tamo je bilo još gore nego jučer. Privedeno je samo 69 osoba, a zbog posjedovanja opijata, policija je naplatila samo 45.000 eura, bilo je i bijednih 50-ak intervencija hitne, tako da će se ovogodišnja Ultra brzo zaboraviti. Dobro, možda će je mnogi zapamtiti po bizarnom incidentu koji je izazvao M.L. (29) iz Kaštela, koji se u vidno alkoholiziranom stanju u jednom trenutku popeo na pozornicu na koju je došao s megafonom i počeo pjevati uspješnicu "Freze, traktori i seoski putevi", ali su ga zaštitari ubrzo maknuli sa stagea i predali policiji.

Ponedjeljak

10.7. 2023.

Nešto se čudno događa u Vladi! Nakon što je banda sa svih strana napala Plenkija da je odgovoran jer su se niži činovnici malo zaigrali pa je izbila manja afera s kupovinom i prodajom plina i jer je on navodno znao da su dragi ljudi iz HEP-a kupovali plin po 43 eura, a skupini domoljuba s najboljim namjerama u PPD-u prodavali po 1 cent i da je on o tome svemu više puta bio obaviješten, Plenki se zatvorio s Markom u jednu sobu i ne izlazi. Navodno cijeli dan kopaju po mobitelu i traže te navodne poruke čelnika HEP-a u kojima navodno sve lijepo piše. Stvarno smo stoka! Nakon što je toliko učinio za nas, nakon što nas je uveo u Schengen, stvorio od nas ekonomskog tigra, pobijedio COVID, uveo toplinu u naše radijatore i srca, pomisliti da bi Plenki znao da netko pljačka našu domovinu, a da ne bi reagirao, može samo moralna nula.

Utorak

11. 7. 2023.

E, sada ćete vidjeti! Plenki je pred večer napustio sobu, Marka poslao na spavanje i otišao kući sa zagonetnim smiješkom. I što? Jutros nam evo USKOK-a u HEP-u. Malo ih je zaintrigiralo zašto je li moguće da su se dragi ljudi u HEP-u baš toliko prepali da će plina nestati da su gomili plina po 46 eura kupili i nakon što su skladišta i smočnice bile pune. Kada su vidjeli da su se zaigrali, lijepo je da su im iz PPD-a pomogli da se riješe viška, ali Plenki je ipak poslao USKOK, jer oporbena banda u svemu ovome vidi, nećete vjerovati, kriminalne radnje. Plenki je htio i baciti ljagu sa svog neukaljanog obraza i zbog tvrdnji da mu je šef HEP-a slao poruke i obavještavao ga o svemu. Preplašeni Barbarić policajcima je rekao da mu se mobitel ostao puniti doma. Međutim, ispod njegova ureda u travi je pronađen skupi ajfon. Istraga je u tijeku.

Srijeda

12. 7. 2023.

Svi u Severinu znaju da boljeg čovjeka od bivšeg kamiondžije Žarka Zgele nema. Zna se da je Žarko tu za svakog i zna se da je Žarko, dok je trijezan, duša od čovjeka. Isto tako se zna da, kada duša od čovjeka popije, preporučljivo je sve što je ženskog spola, a starije je od 18 godina, malo sakriti u podrum. Naime, Žarko je, osim što je načelnik Severina, ljubitelj starih i zaboravljenih igara i sportova. Znate kako je to na selu bilo nekada. Povlačio se konop, utrkivalo se skačući u vrećama, natjecalo se u cijepanju drva, a posebno simpatičan običaj bio je odlazak u lokalnu birtiju, oblokavanje i pijano udvaranje konobaricama, štipanje, šlatanje i razni drugi narodni običaji, koji se danas zovu seksualno zlostavljanje. E, taj je običaj Žarko najviše volio i normalno da je poludio kada mu je neka dotepenka, vlasnica kafića, stala na put i rekla da ona ne voli narodne običaje pa ju je malo išamarao. Naime, Žarko voli tući žene. To je isto narodni običaj.

Četvrtak

13. 7. 2023.

Već mjesec dana traje štrajk hrvatskih sudaca i pravosudnih radnika i ne nazire mu se kraj. Građani strpljivo čekaju. Nema veze što propadaju kapare za stan, nema veze što milijuni predmeta stoje, svi su na strani simpatičnih sudaca. Najteže je Plenkiju. Rado bi im povisio plaće, dao bi ima sve što može, uostalom, s mnogima se zna s fakulteta, ali, ljudi, nema love! Trebalo je kupiti plin, trebalo je spašavati našu zemlju, lova je malo presušila. Ali, nije to najgore. Poznato je da je Plenki najveći borac protiv korupcije i da je iskorijenio korupciju u pravosuđu. Lako je bilo dok su Maminjo i slični sucima uplaćivali posebne dodatke na plaću pa su suci ubojice stranih državljana znali osloboditi zbog sinkope. Ali, što sada? Nema mita, nema korupcije, nema povišice. Jadni naši suci i sutkinje...

Petak

14. 7. 2023.

Zadnji dan rada Hrvatskog sabora, završava saborskom norijadom na Bundeku, ali ove godine je sve završilo neslavno. Naime, čim je Njonjo označio kraj i rekao da se vide za dva mjeseca, svi su se uputili na Bundek. Međutim, čim je Grbin zagrlio Benčićku i zapjevao: "Oj, drugovi, je l' vam žao, rastanak se primakao", Miro Bulj je skočio i rekao da drugova nema od 91. Onda je Penava krenuo zvati turu pa je Grmoja rekao da neće njemu Rusi i PPD plaćati cugu, na što je Drele skočio kao oparen i krenuo na Grmoju. Uskočio je Deur da ih razmiri, ali mu je nogu podapnuo Sačić, pa se Deur prosuo po podu. Deura je išao podignuti Pupi, ali je ludi Zeko koji je već bio dobro pod gasom, dobacio da je to primjer srpsko-hrvatske trgovačke koalicije, pa mu je Ahmetovićka rekla da je budala, jer je zaboravio da je sada i on u njoj... Uglavnom, do Bundeka su se svi posvađali sa svima, pa se tamo pojavio samo Arsen Bauk. Naime, on nije ništa popio jer nije htio trošiti lovu. Poručio je da se to kosi s njegovim bračkim uvjerenjima.