Radin: Kad bi Vlada i pala, pa tko može sastaviti novu?!

Vlada Andreja Plenkovića suočava se s još jednim napadom iz redova oporbe koja traži opoziv potpredsjednice Martine Dalić i priželjkuje raskol u vladajućoj koaliciji. Iz SDP-a pritom posebno apostrofiraju zastupnike nacionalnih manjina, a o tome kako će glasovati “manjinci” i može li oporbena akcija ugroziti Plenkovićevu većinu, razgovarali smo s potpredsjednikom Sabora i zastupnikom talijanske nacionalne manjine Furijem Radinom.

Za početak, hoće li svi zastupnici manjina glasovati jednako?

Možda da, a možda ne, kao i u svim drugim pitanjima. Mi predstavljamo različite nacionalne manjine, imamo različite stavove, heterogeni smo. Što se tiče glasovanja, ja još uvijek nisam vidio tekst prijedloga opoziva. Javno se samo puno priča o tome. Vojničkim rječnikom rečeno, oporba traži zapovjednu odgovornost, no ako je tako, ozbiljna oporba zatražila bi glasovanje o povjerenju Vladi, a ne samo jednoj ministrici. Ograničavanje zahtjeva na Martinu Dalić ima uglavnom jednu svrhu – povećati vidljivost oporbe koja pomalo tone. Svjesni su da opoziv Vlade ne bi prošao, a kada i bi, pitanje je do čega bi to dovelo. Oporba nije spremna za nove izbore ni financijski ni po rejtingu, dovelo bi to samo do jačanja populističkih opcija.

