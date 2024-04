ANALIZA IZBORNIH LISTA

Hoćemo li imati iste ljude u Saboru? Programi stranaka ne zanimaju prosječne birače

SDP je, u odnosu na prošle izbore, samo napravio 'rošadu', HDZ je iz natjecanja 'izbacio' samo one pod optužnicama ili one koji su sami otišli, Most ide s gotovo identičnim kandidatima kao i prošli put... I dalje je važnije tko govori nego što kaže...