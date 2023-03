Radarske snimke pokazale moć oluje koja nam se približava

Nakon jedne od najtoplijih zima u povijesti vremena, prijelazno vrijeme između zime na izdisaju i nadolazećeg proljeća donosi standardne nedaće u obliku nestabilnog vremena, temperaturnih skokova i čestih pljuskova.

Danas se tako očekuju temperature od 15 pa čak i do preko 20 stupnjeva Celzijevih, no već sutra dolazi zahlađenje pa će se temperature spustiti na 3 do 15 stupnjeva, najavljuje DHMZ.

Oblačno i vjetrovito vrijeme danas se nadvilo nad većinu Europe, u brojnim gradovima pada kiša, no i ovdje postoje iznimke, pa je škotski Glasgow zameten jakim snijegom, a u Barceloni i Madridu je vedro i ugodno s temperaturama između 15 i 20 stupnjeva Celzijevih.

Oluja koja se nadvila nad kontinent ipak je većini zemalja donijela kišu, vjetar i naoblaku, a uskoro će doći i do Hrvatske.

Očekuje se da će nam donijeti iznimno jake vjetrove zbog kojih je duž Jadrana upaljen crveni meteoalarm.