Poziv s tajnog broja

Rada Borić: Nazvao me ustaša i prijetio mi

- Najprije me pitao jesam li antifašistkinja, a onda i zašto sam antifašistkinja. Odgovorila sam kratko: da, jer je to europska vrijednost, zar ne? Rekao je da je ustaša i da ću vidjeti što to znači... - kaže Rada Borić.