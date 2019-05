Putnici prozvali Wizz Air zbog `seksističke` fotografije: Stvarno? Ovako treba izgledati stjuardesa?

Wizz Air na "udaru" je korisnika društvenih mreža zbog, kako tvrde "tviteraši", seksizma.

Kada putujete zrakoplovom, prilikom uzlijetanja, članovi kabinskog osoblja uputit će vas u sigurnosne mjere u slučaju opasnosti. Upravo te mjere otisnute su i na karticama koje se najčešće nalaze u naslonu sjedala ispred svakog putnika.

Jedna od putnica, primjetila je kako je stjuardesa na tim kartama prikazana u neprimjereno uskoj haljini. Na Twitteru je Laura Watkin objavila fotografiju spornih kartica i pritom napisala: Stvarno @wizzair?! Uska haljina i gole noge mogu uzrokovati ozljede prilikom prinudnog izlaza iz zrakoplova uz pomoć zračnog tobogana.

Really @wizzair ?! 🙄 Surely the bare legs would result in serious chafing on the emergency slide? #jobsforwomen #everydaysexism #bodycon #stereotype pic.twitter.com/8KOpy5XtCp

Uz to je stavila heštegove #jobsforwomen #everydaysexism #bodycon #stereotype.

Neki su primijetili i da stjuradesa izgleda "vrlo seksi" te da su joj nepotrebno na karticama za sigurnosne mjere izrazito naglašene grudi.

Interesting @wizzair safety instruction card :) In some of them it looks like the stewardess hasn't got any clothes on! pic.twitter.com/awlo3O6FRQ