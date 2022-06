Putinov tajnoviti pukovnik pronađen prostrijeljen u svom domu

Tajnoviti pukovnik, nosač ruske 'nuklearne aktovke' pronađen je upucan u svom domu nedaleko od Moskve, a sada je u bolnici s teškim ozljedama. Vadima Zimina (53) pronašao je brat, propucanog kroz glavu, u kuhinji njihova stana. Nije poznato je li Vadim ozlijede nanio sam sebi ili se radi o pokušaju ubojstva.

Reign begins on 31 Dec 1999. Acting President Vladimir Putin receiving the “nuclear briefcase” for controlling Russia's nuclear forces. Nuclear briefcase. The diplomat's briefcase contains a panel of a portable control system for Russia's nuclear arsenal. pic.twitter.com/nuP3XzNGtk

Prije nego je postao nosač, sada umirovljeni pukovnik Zimin bio je špijun ruske tajne službe KGB-a, prenosi Mirror. Nakon toga radio je i za Putinova prethodnika Borisa Jeljcina, a u cijeloj karijeri pojavio se na samo jednoj slici. Prema posljednjim informacijama, nalazio se u kućnom pritvoru zbog navodnog primanja mita nakon što je prihvatio poziciju u carinskoj službi, piše Moskovski Komsomolet. Zimin je po tom pitanju izjavio kako nije učinio ništa pogrešno.

Russia: President Putin triggers fears of nuclear war after showing up to LDPR leader Vladimir Zhirinovsky’s funeral with secret case - VCHK-OGPU.



The Russian nuclear briefcase, known as “cheget,” is comparable to nuclear “football” carried by the U.S. president’s military aides pic.twitter.com/mPhk5RSIk8