Putin uvjeren u pobjedu u ratu protiv Ukrajine: 'U to nema sumnje'

Ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da je i dalje uvjeren u pobjedu Moskve u ratu protiv Ukrajine. "U to nema sumnje", rekao je u utorak na sastanku s diplomantima sveučilišta za javnu upravu, po državnoj novinskoj agenciji TASS.

Ruski čelnik je naredio punu invaziju Ukrajine u veljači 2022. godine. U to vrijeme, za ratne ciljeve naveo je zaštitu etničkih Rusa u Ukrajini i demilitarizaciju susjedne zemlje. Uz to je, zbog svoje vlastite sigurnosti, Rusija morala spriječiti Ukrajinu da se pridruži NATO savezu, rekao je Putin. Nakon više od 16 mjeseci rata, Rusija i dalje okupira velike dijelove Ukrajine, no daleko je od postizanja vojnih ciljeva. Nakon niza poraza u ratu i nedavne pobune plaćenika kod kuće, Putin odnedavno rjeđe spominje vjeruje li u pobjedu.

Ruski okupatori u Ukrajini pate od ključnih slabosti unatoč djelomičnom uspjehu, ocijenili su britanski vojni stručnjaci u svome dnevnom obavještajnom izvješću o ratu u Ukrajini koje je u utorak objavilo ministarstvo obrane (MoD) u Londonu.

Ruske postrojbe su razvučene i postoji manjak topničkog streljiva, rekao je MoD. Rusi su djelomično bili uspješni u usporavanju ukrajinske protuofenzive u njezinim počecima. Do toga je došlo uglavnom zbog masovne upotrebe protutenkovskih mina, rečeno je u izvješću. "Usporivši ukrajinsko napredovanje, Rusija je pokušala napasti ukrajinska oklopna vozila bespilotnim letjelicama, jurišnim helikopterima i topništvom", piše u izvješću britanskog ministarstva.

Britansko Ministarstvo obrane na dnevnoj bazi izvještava o napretku ruskog rata od početka invazije. Moskva optužuje London za širenje dezinformacija.

