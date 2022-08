Zelenski upozorio: 'Svaki ruski vojnik koji puca na nuklearku postaje posebna meta Ukrajine'

Danas je 172. dan ruske invazije na Ukrajinu. Kijev i Moskva ponovno su se u subotu međusobno optuživali za napade na nuklearku Zaporižje, a nove eksplozije odjeknule su Hersonom i još 11 naselja u Donjecku.

Rusija je upozorila SAD te kazala kako će ''bilo kakva moguća zapljena ruskih rezervi u potpunosti uništiti bilateralne odnose Moskve i Washingtona.

Tijek događaja:

11:27 - Zemlje uključujući Ukrajinu, Estoniju, Latviju, Finsku i Češku pozvale su EU da ograniči ili blokira kratkoročne schengenske vize za ruske državljane, u znak prosvjeda protiv invazije na Ukrajinu.

Poljska sada također razmatra ograničenja za ruske turističke vize.

"Poljska radi na razvoju koncepta koji će omogućiti da se Rusima ne izdaju vize", rekao je u nedjelju novinskoj agenciji PAP zamjenik ministra vanjskih poslova Piotr Wawrzyk, dodajući da će odluka biti donesena u narednim tjednima.

Njemački kancelar Olaf Scholz odbacio je pozive na ograničenja, rekavši da je opću zabranu viza za Ruse "teško zamisliti".

Očekuje se da će ministri vanjskih poslova EU-a raspravljati o toj mjeri na neslužbenom sastanku ovog mjeseca, iako će za provedbu takve politike biti potrebno opće odobrenje 27 članica Unije.

10:45 - Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva kaže u svom najnovijem izvješću da je Rusija vjerojatno dala prioritet reorganizaciji svojih snaga tijekom prošlog tjedna kako bi ojačala na jugu Ukrajine, ali da su u regiji Donbas na istoku snage koje podržava Rusija nastavile s pokušajima napada.

